Calida Group stoot Cosabella af en focust op kernmerken

De Zwitserse Calida Group verkoopt haar Amerikaanse lingeriemerk Cosabella aan de New Yorkse Crown Brands Group. De verkoop is het gevolg van een op 23 juli 2026 gesloten Asset Purchase Agreement. Met de transactie, waarvan de verkoopprijs niet is bekendgemaakt, vereenvoudigt het Zwitserse lingeriebedrijf zijn merkenportfolio. De focus komt te liggen op de kernmerken Calida en Aubade. Cosabella werd pas in mei 2022 overgenomen voor 80 miljoen Amerikaanse dollar 76,2 miljoen euro.

De verkoop volgt op een strategische herziening van het merk. In de eerste helft van 2026 noteerde Cosabella, als gevolg van een herpositionering, een omzetdaling van 36,6 procent naar 4,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 4,6 miljoen euro). De Calida Group benadrukt echter dat de verkoop deel uitmaakt van de strategische focus.

Omzetdaling, winstgevendheid stijgt

Met de aankondiging van de verkoop publiceerde de groep ook de halfjaarcijfers. In de eerste helft van 2026 behaalde de Calida Group een omzet van 93,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 101,2 miljoen euro), wat een daling van 7,9 procent is. Het gecorrigeerde operationele verlies (EBIT) verbeterde echter naar 0,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 0,3 miljoen euro), van een verlies van 1,8 miljoen Zwitserse frank in dezelfde periode vorig jaar.

Kernmerk Calida realiseerde een omzet van 62,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 67,7 miljoen euro) en noteerde een voor wisselkoersen gecorrigeerde omzetdaling van 3,7 procent. Tegelijkertijd verbeterde de brutomarge van het merk door het bewust vermijden van grootschalige kortingsacties, aldus het bedrijf. Investeringen in vernieuwde collecties en een sterkere focus op jongere, vrouwelijke klanten moeten de groei in de direct-to-consumer-activiteiten ondersteunen.

Ook Aubade zag de omzet dalen, met een voor wisselkoersen gecorrigeerde daling van 5,5 procent naar 26,7 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 28,8 miljoen euro). De e-commerce-activiteiten ontwikkelden zich echter positief, met een groei van bijna dubbele cijfers, vooral in de Verenigde Staten.

Voor het volledige jaar bevestigt het bedrijf zijn prognose van een operationele EBIT-marge van meer dan zes procent.