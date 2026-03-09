Calida Group wacht met uitvoering aandeleninkoopprogramma

De Zwitserse lingerieaanbieder Calida Holding AG start voorlopig niet met de inkoop van eigen aandelen. “De voorbereidingen van het aandeleninkoopprogramma vergen meer tijd dan voorzien”, verklaart het in Sursee gevestigde concern maandag in een ad-hocmededeling. “De start van het aangekondigde openbare aandeleninkoopprogramma op 9 maart 2026 moet daarom worden uitgesteld.” Het programma start echter ‘zo snel mogelijk’. De daadwerkelijke startdatum wordt ‘opnieuw bekendgemaakt’.

De ondernemingsgroep, waartoe de merken Calida, Aubade en Cosabella behoren, kondigde enkele dagen geleden een openbaar aandeleninkoopprogramma aan van maximaal twee procent van het uitgegeven aandelenkapitaal. Dit programma zou eigenlijk maandag van start gaan en lopen tot uiterlijk eind september 2026. Het plan was om de aandelen die het bedrijf zelf had teruggekocht te vernietigen door het aandelenkapitaal officieel te verlagen, binnen de grenzen die daarvoor zijn toegestaan.