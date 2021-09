Californië neemt wet aan ter bescherming van kledingmakers

Afgelopen maandag heeft gouverneur Gavin Newsom de Garment Worker Protection Act (SB62) in Californische wetgeving ondertekend. Dit betekent dat de meer dan 45.000 Californische werknemers in de kledingindustrie ten minste een minimumloon zullen ontvangen voor hun arbeid, momenteel 14 dollar per uur. Ter vergelijking: de arbeiders in de kledingindustrie worstelen al tientallen jaren met een systeem van stukloon, waarbij sommigen slechts 2,68 dollar per uur verdienen. De goedkeuring van deze door de makers geïnitieerde wetgeving is een doorbraak voor de sector, aangezien de gezamenlijke aansprakelijkheidsclausule in het wetsvoorstel de merken nu aansprakelijk stelt voor de eerlijke en legale betaling van hun werknemers. "Dit is een enorme overwinning voor alle werknemers in de kledingindustrie. Dankzij de inspanningen van werknemers, bondgenoten en Gavin Newsom wordt dit wetsvoorstel een blauwdruk voor een rechtvaardiger en verantwoordelijker mode-industrie wereldwijd", aldus NGO Remake, die opkomt voor werknemers, in een e-mail aan FashionUnited. ## Wat houdt SB62 in? Maar SB62 betekent niet alleen eerlijke beloning voor werknemers, maar ook meer transparantie en ervoor zorgen dat geen enkel merk meer aan zelfregulering kan doen. Bovendien omvat het de Garment Special Account die wordt beheerd door de labour commissioner en die kan worden uitgekeerd wanneer lonen of uitkeringen niet worden uitbetaald. Onder de vele voorstanders van het wetsvoorstel bevonden zich honderden duurzame modebedrijven en partnerorganisaties, het Garment Worker Center, senator Maria Elena Durazo van Californië, die het wetsvoorstel mede heeft ingediend, en Remake en haar gemeenschap. Hieronder volgen enkele reacties op de overwinning. ## Reacties op SB62 "Vandaag hebben we gerechtigheid voor kledingmakers gewonnen. We zijn een stap dichter bij het beëindigen van loondiefstal en het verantwoordelijk stellen van merken voor de uitbuiting die zij mogelijk hebben gemaakt. Ethische mode is de toekomst," deelde senator Durazo op Twitter. "Enorme overwinning vandaag. Gouverneur GavinNewsom heeft #SB62 ondertekend! We zijn overweldigd door dit monumentale moment. We zijn de gouverneur dankbaar voor het handhaven van zijn toewijding aan de rechten van arbeiders en ervoor te zorgen dat Californië niet langer de sweatshop-hoofdstad van Amerika zal zijn," twitterde het Garment Worker Center. "SB62 is ondertekend als wet. Bedankt Gavin Newsom voor zijn steun aan de 46.000 kledingmakers en het feit dat hij van onze staat de grens van duurzame mode heeft gemaakt. Dit is een overwinning voor kledingmakers wereldwijd. Niet langer kunnen merken commerciële praktijken stelen van makers," zei Remake oprichter Ayesha Barenblat op Twitter. "We ondernemen actie om werknemers veilig op het werk te houden en oneerlijke beloningspraktijken te bestrijden, terwijl we de waardigheid en menselijkheid erkennen van onze werknemers die hebben geholpen de op vier na grootste economie ter wereld op te bouwen," reageerde het kantoor van de gouverneur van Californië een paar uur geleden op Twitter. *Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.*