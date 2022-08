Calvin Klein CEO stapt op

Trish Donnelly neemt ontslag van haar rol als CEO van Calvin Klein, zo meldt Calvin Klein’s moederbedrijf PVH Corp. in een persbericht. Donnelly zou de functie verlaten om ‘andere mogelijkheden na te streven’. Wel zal ze tot en met eind november in een adviserende rol aanblijven om de overgang te vergemakkelijken.

Donnelly was niet alleen CEO van Calvin Klein, maar ook van de Amerikaanse tak van PVH Corp., waaronder ook het merk Tommy Hilfiger valt. Ook deze rol zal ze verlaten. In de inmiddels in gang gezette zoektocht naar een opvolger streeft PVH Corp. ernaar deze rollen op te splitsen en één persoon voor elk van deze functies aan te nemen.

Tot er een opvolger is gevonden, zal Stefan Larsson, CEO van PVH Corp., de rollen van Donnelly overnemen. Over het aftreden van Donnelly deelt hij in het persbericht: “Namens iedereen bij PVH wil ik Trish bedanken voor haar sterke betrokkenheid, harde werk, en toewijding aan onze mensen, merken, en bedrijven. Ze heeft een sleutelrol gespeeld in het navigeren door een uitdagende retail omgeving toen we opkrabbelden van het hoogtepunt van de pandemie.”

Donnelly zelf vervolgt: “Ik ben dankbaar voor de kans om met zoveel fantastische, getalenteerde mensen te werken en wens hen veel succes in de toekomst."