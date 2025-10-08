Camp David-moederbedrijf Clinton verwerft licentierechten voor Gaastra

Het Nederlandse outdoormerk Gaastra staat voor een nieuwe start. Woensdag kondigde het in Hoppegarten bij Berlijn gevestigde kledingconcern Clinton Großhandels-GmbH de overname van de ‘langetermijnlicentierechten’ voor Gaastra aan.

“Met deze strategische beslissing versterkt het bedrijf zijn multimerkenstrategie en breidt het zijn portfolio uit met een van de meest gerenommeerde heritage-merken in het premium sportswear-segment”, aldus Clinton. De merken Camp David, Soccx, Harlem Soul en Senses.The Label behoren ook tot de bedrijfsgroep.

De herlancering van Gaastra staat gepland voor komend voorjaar

Het merk Gaastra, vooral bekend om zijn maritieme zeilkleding, is volgens mediaberichten in het voorjaar van 2024 stopgezet na het faillissement van het toenmalige moederbedrijf Unlimited Footwear Group (UFG). Slechts twee jaar eerder lanceerde UFG Gaastra opnieuw, nadat het in 1897 opgerichte merk al eens van de markt was verdwenen.

Clinton kondigt nu een nieuwe ‘officiële herlancering’ van het merk aan voor het voorjaar van 2026. Dima Shlyakhta, hoofd groothandel bij Clinton, licht de stap toe. “Met Gaastra winnen we niet alleen een traditioneel sportkledingmerk, maar ook een sterk emotioneel kapitaal dat zowel in de detailhandel als bij consumenten op veel bijval kan rekenen”, verklaart hij in een verklaring. “We zijn ervan overtuigd dat Gaastra ons merkenportfolio optimaal aanvult en ons nieuwe kansen biedt op zowel de nationale als de internationale markt.”

