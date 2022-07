Campagne leefbaar loon wereldwijde mode-industrie van start

De campagne van Good Clothes Fair Pay is van start gegaan. De campagne is erop gericht Europese wetgeving van de grond te krijgen voor een leefbaar loon in de wereldwijde fashionindustrie. De campagne is onderdeel van een nieuw Europees Burgerinitiatief (EBI) dat in een jaar één miljoen handtekeningen wil verzamelen, zodat de wetgeving kan worden aangepast.

De campagne wordt gevoerd in acht Europese landen en is een initiatief van vijftien Europese burgers, waaronder vier Nederlandanders. Zij krijgen support van een groot aantal maatschappelijke organisaties en experts, zoals ASN Bank, Fair Wear Foundation, Fashion Revolution, Schone Kleren Campagne en Solidaridad.

Met één miljoen handtekeningen is de Europese Commissie verplicht om het wetsvoorstel van Good Clothes Fair Pay te behandelen. Het voorstel behelst dat bedrijven die in Europa kleding, schoenen of textiel verkopen verantwoordelijk worden voor de betaling van een leefbaar loon in de gehele productieketen.

Kirsten Kossen is lid van het burgercomité Good Clothes Fair Pay en senior adviseur mensenrechten bij ASN Bank. “Werknemers in kleding- en textielfabrieken kunnen niet leven van het minimumloon dat ze krijgen. Dat moet veranderen. Europa werk al aan wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is wat ons betreft een concrete aanvulling daarop.”

Een leefbaar loon is een fundamenteel mensenrecht dat staat omschreven in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Van een leefbaar loon kan een kledingmaker zichzelf en haar gezin voeden en kleden, en bovendien de huur, onderwijs voor kinderen en medische zorg betalen.

De Europese Unie is de grootste importeur van kleding en textiel in de wereld: in 2020 werd voor meer dan 69 miljard euro aan kleding geïmporteerd. China is de grootste producentexporteur van kleding naar de EU, gevolgd door Bangladesh en Turkije. Ook in Europa werken zo’n anderhalf miljoen mensen in de kledingindustrie, meestal tegen te lage minimumlonen.

De campagne wordt gevoerd in acht Europese landen, via de website van Good Clothes Fair Pay. De campagnewebsite is beschikbaar in negen talen. Daarnaast zullen de initiatiefnemers de komende jaren ook via andere (online) kanalen en fysieke evenementen handtekeningen verzamelen.

Geschreven door Judith Munster