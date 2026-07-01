Camper neemt het Griekse schoenenmerk Ancient Greek Sandals over

Madrid – De Mallorcaanse groep Camper, het moederbedrijf van de schoenen- en lifestylemerken Camper en Camperlab, kondigt de overname aan van een meerderheidsbelang in het Griekse schoenenmerk Ancient Greek Sandals. Na deze transactie blijft het in Athene gevestigde merk opereren als een onafhankelijk bedrijf. Het behoudt zijn eigen uitvoerende, creatieve en merkdirectie.

Volgens het Spaanse bedrijf, dat geen financiële details bekendmaakt, wordt Camper de meerderheidsaandeelhouder van Ancient Greek Sandals. De oprichters, Nikolas Minoglou en Christina Martini, en de huidige mede-eigenaar Yiannis Vagenas, behouden een minderheidsbelang in het bedrijf. Het trio blijft betrokken bij het bedrijf en zal de nieuwe fase van groei en expansie leiden. Zij blijven het bedrijf leiden in hun huidige functies als respectievelijk directeur, creatief directrice en merk- en marketingdirecteur.

“De verwelkoming van Ancient Greek Sandals in onze familie is een zeer spannende mijlpaal voor ons”, benadrukt Miguel Fluxà, directeur van Camper en lid van de vierde generatie van de oprichtersfamilie. “Nikolas en Christina hebben een uitzonderlijk merk opgebouwd dat perfect aansluit bij ons respect voor kwaliteit en vakmanschap. Hun diepe mediterrane wortels sluiten naadloos aan bij ons DNA”, voegt hij eraan toe. “We zijn erg enthousiast om samen aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en onze wereldwijde infrastructuur tot hun beschikking te stellen, zodat zij hun onafhankelijke langetermijnvisie verder kunnen ontwikkelen.”

“De samenwerking met Camper is voor ons een droom die uitkomt”, voegt Nikolas Minoglou, medeoprichter en directeur van Ancient Greek Sandals, toe. “Vanaf de eerste dag zijn Christina en ik gedreven door onze liefde voor de geschiedenis van de schoenmakerij in Griekenland. De krachten bundelen met een historisch familiebedrijf als Camper geeft ons de logistieke, technologische en commerciële ondersteuning die we nodig hebben om ons volledige potentieel te bereiken, terwijl we onze creatieve onafhankelijkheid behouden. We kunnen niet enthousiaster zijn over de weg die voor ons ligt.”

Een onafhankelijk merk, met de steun van de Camper-groep

Ancient Greek Sandals is in 2012 opgericht door Christina Martini en Nikolas Minoglou. Zoals Minoglou zelf benadrukt in de verklaringen bij de aankondiging, was het doel van het merk om de Griekse schoenmakerstraditie te eren. Hiervoor richtten zij zich op zorgvuldige en uitgebreide hedendaagse herinterpretaties van traditionele Griekse sandalen. Deze ontwerpen vormen nog steeds de basis van een inmiddels gediversifieerd aanbod schoenen. De prijzen liggen iets boven of op hetzelfde niveau als die van Camper.

Met deze prijsklasse positioneert het merk zich in de sector 'betaalbare luxe'. Ancient Greek Sandals blijft trouw aan oog voor detail en ambachtelijke productie in Griekenland. In de loop der jaren heeft het merk zijn universum uitgebreid. Het kijkt verder dan schoenen en begeeft zich ook op het gebied van modeaccessoires en woonartikelen. Deze strategie positioneert Ancient Greek Sandals als een compleet lifestylemerk. Onder het label, met het bekende logo van de gevleugelde sandalen van Hermes, worden nu ook leren tassen en portemonnees, tafelkleden, servies, manden, vazen en glaswerk verkocht. De schoenen en sandalen blijven echter de kern van het aanbod. De bedrijfsvoering zal nu worden versterkt en naar een hoger niveau getild dankzij de toetreding van Camper als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. De overname, die volgens het Spaanse bedrijf voortkomt uit een gedeelde mediterrane erfenis en inspiratie, garandeert de onafhankelijkheid van Ancient Greek Sandals. Tegelijkertijd zal Camper zijn expertise en kracht als multinationale groep inzetten om het volledige potentieel van het Griekse merk te ontsluiten.

“Ancient Greek Sandals blijft opereren als een volledig onafhankelijk merk, met behoud van zijn unieke Griekse identiteit en kenmerkende esthetiek.” “Tegelijkertijd geeft deze integratie het in Athene gevestigde bedrijf volledige toegang tot de wereldwijde capaciteiten van Camper”, aldus het Spaanse bedrijf. Deze synergieën bieden Ancient Greek Sandals “ondersteuning van het hoogste niveau op het gebied van commerciële infrastructuur, technologie, human resources en geavanceerde productontwikkeling.” Dit alles is het resultaat van een “strategische” transactie die “twee merken met diepe mediterrane wortels verenigt, die een sterke toewijding aan kwaliteit, traditioneel vakmanschap en een langetermijnvisie voor de toekomst van schoenen delen.”