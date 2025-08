Canada Goose aandeel analyse: 50% stijging na historisch dieptepunt

Bedrijfsprofiel en geschiedenis

Met Bain Capital als meerderheidsaandeelhouder en berichten die suggereren dat het een verkoop van zijn aandelen overweegt, zijn de toekomstige richting en aandelenprestaties van het bedrijf van bijzonder belang voor de markt.

Canada Goose werd in 1957 in Toronto opgericht door Sam Tick onder de naam Metro Sportswear Ltd. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich op de productie van wollen vesten, regenjassen en sneeuwscooterpakken. In de jaren zeventig trad Ticks schoonzoon, David Reiss, toe tot het bedrijf en ontwikkelde de met dons gevulde parka, een product dat is ontworpen voor extreme weersomstandigheden en dat de hoeksteen van het merk zou worden. Dani Reiss, de zoon van David, nam in de jaren negentig de functie van algemeen directeur over en speelde een belangrijke rol bij de rebranding van het bedrijf als een luxelabel en de uitbreiding van zijn wereldwijde aanwezigheid. In 2013 werd het meerderheidsbelang overgenomen door Bain Capital, dat het kapitaal leverde voor internationale expansie en een beursgang (IPO) in 2017. Canada Goose heeft een aanzienlijke wereldwijde aanwezigheid met een direct-to-consumer (D2C)-model, naast zijn groothandelsactiviteiten. Per juli 2025 heeft het bedrijf 76 permanente winkels wereldwijd. De producten staan bekend om hun hoge prijs en premium kwaliteit. Een 'Chilliwack bomber'-jack voor heren kost bijvoorbeeld ongeveer 1.500 dollar, een 'Shelburne'-parka voor dames kost ongeveer 1.700 dollar en een 'Crofton'-donsjack kan voor ongeveer 1.000 dollar worden verkocht. Het bedrijf produceert zijn belangrijkste, met dons gevulde producten in zeven fabrieken in Canada.

(alle prijzen in CAD. een CAD = 0,73 USD of 0,63 euro)

Een luxueus lifestylemerk voor het hele jaar worden

In de afgelopen twee jaar heeft Canada Goose zich ingespannen om zijn productportfolio te diversifiëren tot buiten seizoensgebonden winterkleding en een luxueus lifestylemerk voor het hele jaar te worden. Deze strategie wordt benadrukt door de benoeming van de in Parijs gevestigde creative director Haider Ackermann in 2024 om de seizoensgebonden capsulecollectie 'Snow Goose' en de hoofdcollecties van het merk te leiden, beginnend met SS26. De uitbreiding van het bedrijf naar lichtere bovenkleding en kleding is een belangrijk initiatief om deze relevantie het hele jaar door te bereiken, een stap die wordt gezien als een reactie op de impact van klimaatverandering op de winterseizoenen. Daarnaast heeft het bedrijf ook een wederverkoopkanaal gelanceerd, Canada Goose Generations, om zijn producten langer in omloop te houden.

Prestaties en financiële vooruitzichten

De aandelenkoers van Canada Goose heeft volatiliteit getoond. De hoogste koers ooit was ongeveer 72 Canadese dollar in november 2018. Begin 2025 bedroeg de aandelenkoers 14,33 Canadese dollar, terwijl het laagste punt ooit 9,79 Canadese dollar bedroeg, bereikt in april van dit jaar. De omzet van het bedrijf stijgt. In boekjaar 2022 bedroeg de omzet 1.217 miljoen CAD, oplopend tot 1.333 miljoen CAD in boekjaar 2023 en verder tot 1.348 miljoen CAD in boekjaar 2024. Voor de trailing twelve months (TTM) tot het eerste kwartaal van boekjaar 2025 bedroeg de omzet 1.368 miljoen CAD. De belangrijkste aanjagers van groei waren de uitbreiding van het D2C-kanaal en de geografische aanwezigheid, met name in Azië. Remmende factoren voor groei waren onder meer een vertraging van de consumentenbestedingen en het seizoensgebonden karakter van de kernproducten. Qua winstgevendheid bedroeg de EBITDA van Canada Goose 234,7 miljoen CAD in boekjaar 2022, 243,1 miljoen CAD in 2023 en 299,8 miljoen euro in boekjaar 2024. Canada Goose keert momenteel geen dividend uit.

Vergelijking met concurrenten

In vergelijking met zijn concurrenten opereert Canada Goose in een competitieve markt voor luxe merken als Moncler en Lululemon. Moncler, een Italiaans luxemerk, heeft consistent sterke financiële prestaties geleverd met een hoger merkimago en een divers productassortiment buiten bovenkleding. Het moederbedrijf overtrof een miljard euro aan omzet in de eerste helft van 2023. Lululemon, een Canadees bedrijf voor sportkleding, is weliswaar geen directe concurrent in dezelfde niche voor bovenkleding, maar is een vergelijkbaar lifestylemerk met hoogwaardige producten. Het heeft een aanzienlijk grotere marktkapitalisatie en EBITDA, wat duidt op een sterke groei en merkloyaliteit in zijn segment. Deze bedrijven vertonen over het algemeen hogere bruto- en operationele marges, wat duidt op efficiëntere kostenstructuren en merkprijszettingskracht in vergelijking met Canada Goose.

SWOT-analyse

Sterktes

Merkherkenning en premium positionering: Canada Goose heeft zich gevestigd als een luxemerk dat synoniem staat voor hoogwaardige en hoogwaardige bovenkleding. Direct-to-consumer strategie: De uitbreiding van zijn D2C-kanaal, inclusief fysieke winkels en e-commerce, zorgt voor meer controle over het merkimago, de klantervaring en de winstmarges. Productkwaliteit en vakmanschap: De reputatie van het merk voor duurzame producten, waarvan er veel in Canada worden geproduceerd, is een belangrijk verkoopargument voor consumenten.

Zwaktes

Grote afhankelijkheid van seizoensproducten: Een aanzienlijk deel van de omzet van het bedrijf wordt gegenereerd tijdens de wintermaanden, waardoor het kwetsbaar is voor warmere seizoenen en de verkoop het hele jaar door wordt beperkt. Hoge prijs: De premium prijsstrategie is weliswaar een kracht voor het merkimago, maar beperkt de markttoegankelijkheid tot een nicheconsumentensegment. Controverses uit het verleden: Het merk heeft te maken gehad met kritiek en campagnes van dierenrechtengroepen met betrekking tot het gebruik van coyotebont en dons, wat van invloed kan zijn op de reputatie en consumentenperceptie.

Kansen

Uitbreiding van het productassortiment het hele jaar door: De strategische push van het bedrijf naar kleding, schoenen en accessoires buiten de winter kan seizoensrisico's helpen beperken en een meer gediversifieerde inkomstenstroom creëren. Expansie in opkomende markten: Er is potentieel voor groei in nieuwe markten waar het luxe bovenkledingsegment zich ontwikkelt, met name in Azië. Duurzaamheidsinitiatieven: Door verder te investeren in duurzame materialen en ethische praktijken kan het merk een beroep doen op een groeiend segment van milieu- en sociaal bewuste consumenten.

Bedreigingen

Economische neergang: Een verzwakkende wereldeconomie en verminderde consumentenbestedingen kunnen de verkoop van luxe goederen met een hoge prijs negatief beïnvloeden. Intense concurrentie: Canada Goose krijgt te maken met hevige concurrentie van gevestigde luxespelers zoals Moncler en andere merken zoals The North Face, elk met hun eigen loyale klantenbestand en merkpropositie. Fluctuerende grondstofprijzen: De kosten van grondstoffen, zoals dons en technische stoffen, kunnen van invloed zijn op de winstgevendheid en marges van het bedrijf.

Duurzaamheid en ESG

Canada Goose heeft zich gecommitteerd aan een 'Sustainable Impact Strategy' om milieu-, sociale en governance (ESG)-factoren aan te pakken. Het bedrijf is in 2022 bontvrij geworden en is gestopt met alle bontproductie. Het heeft ook vooruitgang geboekt met zijn doel om bluesign-goedgekeurde stoffen te gebruiken en heeft geïnvesteerd in projecten voor hernieuwbare energie. De duurzaamheidsinspanningen van het merk omvatten de 'Kind Fleece', die voornamelijk is gemaakt van gerecyclede wol, en de 'Regeneration'-collectie, die overgebleven materialen hergebruikt. Het nieuwe wederverkoopplatform van het bedrijf, Canada Goose Generations, is een ander initiatief dat is ontworpen om circulariteit te bevorderen en de levensduur van zijn producten te verlengen. Ondanks deze inspanningen heeft het bedrijf kritiek gekregen van dierenwelzijnsorganisaties met betrekking tot het historische gebruik van bont en het voortdurende gebruik van dons. Hoewel het merk is overgestapt op de Responsible Down Standard (RDS), heeft dit niet alle critici volledig tevreden gesteld. Voor beleggers worden ESG-factoren steeds belangrijker en het vermogen van het bedrijf om met deze problemen om te gaan, zal een bepalende factor zijn voor zijn reputatie op lange termijn en aantrekkingskracht op bewuste consumenten.

Credits: Reuters

Conclusie en perspectief

Canada Goose is een bedrijf met een sterke merkidentiteit en een geschiedenis van kwaliteitsvakmanschap, maar het bevindt zich op een overgangspunt. Het bedrijf werkt actief aan het overwinnen van zijn seizoensproblemen en het aanpakken van controverses uit het verleden. Hoewel de financiële prestaties onderhevig zijn geweest aan marktdruk, biedt de strategische verschuiving naar het hele jaar door productaanbod en D2C-uitbreiding potentieel voor toekomstige groei. In de eerste twee jaar na de beursgang werd het beschouwd als een snelgroeiend aandeel. Het aandeel is mogelijk geschikt voor een groeibelegger die gelooft in de langetermijnstrategie van het bedrijf om zijn productlijn te diversifiëren en zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden. Deze investering brengt echter risico's met zich mee, waaronder mogelijke economische tegenwind die de luxebestedingen zou kunnen beïnvloeden, hevige concurrentie en de voortdurende uitdaging om de merkperceptie te veranderen.

Disclaimer: Deze analyse is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en weerspiegelt het huidige financiële en industriële landschap. Het is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen enkel financieel advies. Beleggers dienen hun eigen grondig onderzoek te doen en een gekwalificeerde financieel adviseur te raadplegen voordat ze investeringsbeslissingen nemen.