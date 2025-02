Canada Goose aandeel daalt na lagere omzet in Q3

De aandelen van Canada Goose Holdings, genoteerd in de VS, daalden 6 procent in de voorbeurshandel nadat het bedrijf de kwartaalomzetoverwachtingen van Wall Street niet wist te halen.

Het bedrijf noteerde een omzetdaling van 2,2 procent tot 607,9 miljoen Canadese dollar voor het derde kwartaal, eindigend op 29 december 2024. Omgerekend naar euro komt de omzet neer op 408,8 miljoen euro. Analisten hadden, volgens gegevens van LSEG, 620,9 miljoen Canadese dollar verwacht, meldt Reuters.

Canada Goose overtrof echter wel de winstverwachtingen, met een gecorrigeerde winst per aandeel van 1,51 Canadese dollar, ruim boven de voorspelling van 1,10 Canadese dollar.

Dani Reiss, voorzitter en CEO van Canada Goose, benadrukte de sterke uitvoering van het bedrijf tijdens een belangrijke winkelperiode, met name in december. "We zagen een significante versnelling in de bedrijfsactiviteiten," aldus Reiss.

De DTC-omzet (direct-to-consumer) van het bedrijf steeg met 0,7 procent tot 517,8 miljoen Canadese dollar, terwijl de vergelijkbare DTC-omzet met 6,2 procent daalde.

De groothandelsomzet daalde met 7,5 procent tot 75,7 miljoen Canadese dollar, terwijl overige omzet gedeeltelijk steeg tot 14,4 miljoen Canadese dollar.

Canada Goose heeft zijn vooruitzichten voor fiscaal jaar 2025 aangepast en voorspelt een omzetgroei tussen een lage eencijferige stijging en een lage eencijferige daling. De gecorrigeerde winst per verwaterd aandeel zal naar verwachting met een laag eencijferig percentage groeien of gelijk blijven.

"Vooruitkijkend blijft onze focus liggen op het balanceren van operationele excellentie met strategische investeringen en het versterken van de fundamenten die de aantrekkingskracht van het merk en het commerciële momentum in alle kanalen zullen stimuleren," voegde Reiss toe.

Tijdens het kwartaal lanceerde Canada Goose de eerste capsulecollectie van Haider Ackermann, waarmee het Snow Goose-label opnieuw werd geïntroduceerd, en onthulde het een brillencollectie in samenwerking met Marchon Eyewear.

Het bedrijf benoemde ook Judit Bankus tot hoofd merchandising en opende twee nieuwe shop-in-shops, waardoor het totale aantal permanente winkels aan het einde van Q3 van fiscaal jaar 2025 op 74 kwam.