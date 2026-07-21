Canada Goose behaalt 50 procent emissiereductie in duurzaamheidsrapport over boekjaar 2026

Canada Goose sluit het eerste hoofdstuk van zijn duurzaamheidsstrategie af. Het bedrijf realiseerde een reductie van 50 procent in marktgebaseerde Scope 1 en 2 broeikasgasemissies ten opzichte van de FY19-baseline. Daarnaast zijn de klimaatdoelstellingen goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) en wordt in FY26 al het afval van consumentengaranties volledig van de vuilstortplaats geweerd.

De mijlpalen staan beschreven in het onlangs gepubliceerde FY26 Impact Report van het bedrijf. Dit rapport markeert het einde van een vijfjarige duurzaamheidsstrategie en schetst de prioriteiten voor wat Canada Goose zijn ‘volgende hoofdstuk’ noemt. Het rapport wordt aangevuld met een ESG Deep Dive, die meer details geeft over de prestaties binnen de zes duurzaamheidspijlers van het bedrijf.

De emissiereductie is grotendeels te danken aan de elektrificatie van productiefaciliteiten en de overstap naar hernieuwbare elektriciteit. Naast de reductie van 50 procent, heeft Canada Goose goedkeuring van SBTi gekregen voor zowel de korte-termijn- als de netto-nul-emissiedoelstellingen. Dit geeft het bedrijf een externe validatie van zijn klimaatroutekaart voor de volgende fase.

Op productgebied meldt Canada Goose dat in FY26 honderd procent van het wereldwijde afval van consumentengaranties van de vuilstortplaats is geweerd, een scherpe stijging ten opzichte van de 78 procent in FY20. Het bedrijf wijst ook op zijn Generations-programma voor doorverkoop en reparatie, waarmee meer dan 19.000 producten opnieuw in omloop zijn gebracht in plaats van weggegooid.

Het rapport documenteert ook veranderingen in de materiaalinkoop van Canada Goose. Het aandeel materialen voor binnenlandse productie, geclassificeerd als Preferred Fibres and Materials, steeg naar 91 procent, van slechts 21 procent in FY21. Het aandeel Bluesign-goedgekeurde stoffen steeg naar 89 procent, van 45 procent in dezelfde periode. Daarnaast neemt 81 procent van de Tier 1-leveranciers nu deel aan het Social Compliance Program van het bedrijf, een stijging ten opzichte van 46 procent in FY20.

Canada Goose zegt de data achter zijn duurzaamheidsclaims te hebben versterkt door in FY26 levenscyclusanalyses voor alle wereldwijd geproduceerde producten te voltooien. Het bedrijf meldt ook een dekking van 65 procent aan primaire data voor Scope 3-emissies gerelateerd aan wereldwijd transport. Dit cijfer zal volgens het bedrijf de boekhouding van broeikasgassen in de toekomst aanscherpen.

Op het gebied van natuurbehoud benadrukte het bedrijf de voortdurende steun voor de bescherming van het leefgebied van ijsberen. Sinds 2007 is 8 miljoen Canadese dollar (4,98 miljoen euro) gedoneerd aan Polar Bears International.

Vooruitblik

Carrie Baker, president brand en commercie bij Canada Goose, ziet de resultaten als de basis voor een meer gerichte aanpak in de toekomst.

“Vijf jaar geleden hebben we ons gericht op het leggen van de basis voor de integratie van duurzaamheid in ons hele bedrijf. De volgende fase draait om het aanscherpen van onze focus,” aldus Baker in een verklaring. “We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt, van het verminderen van operationele emissies en het bevorderen van circulariteit tot het versterken van verantwoorde inkoop. We hebben nu een duidelijker beeld van waar onze inspanningen de grootste ecologische en sociale impact kunnen hebben. Dit inzicht zal bepalend zijn voor hoe we in de toekomst opereren, innoveren en verantwoord groeien.”

Canada Goose gaf aan dat de volgende fase zich zal richten op vier prioriteiten: het versterken van klimaatactie, het bevorderen van circulariteit, het vergroten van de transparantie in de toeleveringsketen, en het gebruik van uitgebreide data en een uitvoerige duurzaamheidsrisicoanalyse om prioriteiten te bepalen binnen het bedrijf en de waardeketen.