Canada Goose Holdings Inc. herstelt van verlies in Q1

Canada Goose Holdings Inc. meldt in het tweede kwartaal een winst van 12,5 miljoen Canadese dollar (8,1 miljoen euro): een daling ten opzichte van de winst van 58 miljoen Canadese dollar (37 miljoen euro) in 2019, maar ook een grote terugkomst van het verlies van 50,1 miljoen Canadese dollar (32,4 miljoen euro) in het eerste kwartaal, toen alle winkels gesloten werden in verband met de corona maatregelen.

De brutowinst was 94,2 miljoen dollar ( 61 miljoen euro), een brutomarge van 48,4 procent, vergeleken met 160,4 miljoen dollar (104 miljoen euro) en 54,6 procent in 2019. De brutowinst van de wholesale was 56,4 miljoen dollar (36,5 miljoen euro), een brutomarge van 47,6 procent, vergeleken met 103,8 miljoen dollar (67,2 miljoen euro) en 47,6 procent. De daling van de brutowinst werd gedreven door de daling van de segment opbrengsten.

De inkomsten voor het kwartaal, dat eindigde op 27 september, daalden met 33,7 procent tot 194,8 miljoen Canadese dollar (126,2 miljoen euro). “We hebben onze beste strategische kansen in de huidige omgeving versneld. Het Chinese vasteland is alweer aan het groeien en onze digitale zaken versnellen op het juiste moment en op een zinvolle manier”, zegt Dani Reiss, directeur & CEO in het persbericht. “Dit is een sterke opkomst nu we het beste Canada Goose seizoen ingaan.”