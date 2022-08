Canada Goose Inc. lijdt ondanks omzetgroei verliezen

Canada Goose Inc. behaalde in het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2023 een omzet van 69,9 miljoen Canadese dollars (53,2 miljoen euro), een groei van 24 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het merk. Het operationeel verlies lag echter op 80,7 miljoen Canadese dollars (61,5 miljoen euro), een toename van 30,6 procent. Ook de EBIT stond met 75,6 miljoen Canadese dollars (57,6 miljoen euro) 23,3 procent sterker in de min dan vorig jaar.

Het operationeel verlies en de negatieve EBIT wijst Canada Goose Inc. toe aan een marketing investering ten waarde van 12,6 miljoen Canadese dollars (9,6 miljoen euro). Ook een toename van de kosten van 6,9 miljoen Canadese dollars (5,3 miljoen euro) wegens nieuwe winkel openingen en het weer volop benutten van de bestaande winkels na coronalockdowns wordt als reden genoemd. Ook omvatte het nettoverlies volgens het rapport een last van 9,5 miljoen Canadese dollars (7,2 miljoen euro) “voor versnelde afschrijvingskosten in verband met de herfinanciering van een termijnlening”.

Geografisch gezien vond er vooral in Canada een sterke omzetgroei plaats. Een omzet van 17,9 miljoen Canadese dollars (13,6 miljoen euro) was hier goed voor een groei van 80,8 procent. In de Verenigde Staten was de omzet 15,7 miljoen Canadese dollars tegenover 9,3 miljoen vorig jaar (7 miljoen euro), een toename van 60,2 procent. In Europa, het Midden Oosten en Afrika (EMEA) steeg de omzet met 53,1 procent naar 20,2 miljoen Canadese dollars (15,4 miljoen euro). In het Aziatisch en Pacifisch gebied daalde de omzet met 35,3 procent.

De omzetgroei in Canada wordt toegewezen aan de heropeningen van winkels na coronalockdowns. In de Verenigde Staten vond er een toename plaats aan direct-to-consumer verkopen. In het EMEA-gebied had een uitbreiding van het retailnetwerk een positief effect op de omzet en in het Aziatisch Pacifisch gebied zorgden coronabeperkingen voor een krimp.

Voor het totale fiscale jaar 2023 verwacht Canada Goose Inc. een omzet van 1,3 miljard Canadese dollars (990 miljoen euro). Dani Reiss, voorzitter en CEO van het merk, deelt mee: "Dit najaar kijken we uit naar onze geplande winkelopeningen, in enkele van de meest opwindende steden en winkelgebieden over de hele wereld, evenals naar onze aankomende collectielanceringen, zorgvuldig samengesteld en ontworpen om merkhitte te stimuleren en wereldwijd nieuwe consumenten aan te trekken."