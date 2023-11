Canada Goose neemt Europese knitwear fabriek Paola Confectii over

Canada Goose heeft de operationele activa van Paola Confectii Manufacturing overgenomen.

Het bedrijf zegt in een verklaring dat deze overname voortbouwt op het bestaande netwerk dat bestaat uit zeven vestigingen in Canada. De overname van Paola Confectii markeert de eerste Europese vestiging van het bedrijf en ondersteunt het strategische groeiplan.

De belangrijkste met dons gevulde producten van Canada Goose blijven in Canada gemaakt worden. De kledingproductie blijft geconcentreerd in Europese faciliteiten.

"Onze verticaal geïntegreerde toeleveringsketen is altijd een van onze kerncompetenties geweest. Deze strategische investering bevordert onze gerenommeerde productie-infrastructuur en valideert het performance luxemerk dat we vandaag de dag zijn," aldus Dani Reiss, voorzitter en CEO van Canada Goose.

Paola Confectii, gevestigd in Roemenië, produceert sinds de lancering in 2017 luxe gebreide kleding voor Canada Goose en heeft een reeks best verkopende stijlen geproduceerd, waaronder de HyBridge Knit Jacket. Knitwear is een van de toonaangevende segmenten van Canada Goose's groeiende kledingcategorie, die in het fiscale jaar 2023 een jaaromzet van meer dan 70 miljoen dollar heeft.

Paola Confectii zal geleid blijven worden door Giannino Lessi, algemeen directeur, en Paola Zaffalon, technisch directeur, als een zelfstandige entiteit met behoud van reguliere activiteiten.