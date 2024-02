Canada Goose tekent meerjarig partnerschap met Central Saint Martins

Luxe merk Canada Goose verstrekt zijn betrokkenheid bij de volgende generatie modetalent met een nieuw meerjarig partnerschap met Central Saint Martins in Londen, onderdeel van de University of the Arts London.

De aankondiging volgt op een tweejarige samenwerking tussen de twee, waarbij Canada Goose samenwerkte met Central Saint Martins studenten en de lancering van de officiële Humanature Award for Responsible Design.

Het onlangs gelanceerde partnerschap is gebaseerd op “het vormgeven van de wereld middels creatieve actie en doelgericht ontwerp”, zo legt het luxe Canadese merk uit, en zal een uniek project omvatten dat de MA Fashion en MA Material Futures van de universiteit samenbrengt. De cursussen verenigen wetenschap, technologie, design en mode om baanbrekende nieuwe materialen en kledingstukken te creëren die de grenzen van duurzaamheid en functionaliteit verleggen.

Het merk zal ook de jaarlijkse Basecamp-veldteocht van de MA Material Futures blijven ondersteunen en de Humanature Award for Responsible Design opnieuw in het leven roepen voor de MA Fashion-studenten van dit jaar, van wie het werk "toegewijd is aan een verantwoorde praktijk waarin socio-ecologische waarden geïntegreerd zijn".

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de MA Fashion Show van Central Saint Martin, die plaatsvindt op 16 februari en waar Canada Goose ook de show sponsort.

Canada Goose versterkt banden met Central Saint Martins

Juliette Streichenberger, president van EMEA en CGAG bij Canada Goose, zei in een verklaring: "Dit partnerschap is een krachtige kans om aanstormend talent te ondersteunen, innovatie in design te bevorderen en doelgerichte verandering aan de basis te stimuleren.

"We zijn blij dat we de kans krijgen om samen te werken met zo'n wereldberoemde designschool om uitzonderlijk, opkomend talent te helpen ontwikkelen dat een ongeëvenaard potentieel heeft om ons niet alleen te ondersteunen in ons streven om de planeet koud te houden en de mensen erop te verwarmen, maar ook om de mode- en designindustrie echt vooruit te stuwen."

Canada Goose en Central Saint Martins begonnen hun samenwerking in januari 2022. Het heeft studentenprojecten ondernomen, een meeslepende tentoonstelling met duurzame bovenkledingstukken, lifestyle-objecten en gemengde mediaportfolio's tentoongesteld en een panelgesprek over duurzame mode gehouden. Het lanceerde ook de Humanature Award for Responsible Design, die in 2023 werd gewonnen door Chie Kaya.