Canada Goose verhoogt kwartaalomzet met 14 procent

De Canadese kledingaanbieder Canada Goose Holdings Inc. verhoogt de omzet in het derde kwartaal van het boekjaar 2025/26 aanzienlijk, mede dankzij een duidelijke groei in de Verenigde Staten en China. De winst blijft echter achter bij het niveau van vorig jaar. Naast de huidige resultaten, die boven de marktverwachtingen liggen, kondigt de donsjackspecialist uit Toronto donderdag ook de benoeming van een nieuwe sleutelfiguur aan.

In het derde kwartaal, afgesloten op 28 december, behaalt Canada Goose een omzet van 694,5 miljoen Canadese dollar (430,3 miljoen euro). Dit is een stijging van 14,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eigen retail groeit de omzet met 14,1 procent naar 591,0 miljoen Canadese dollar. Dit is het gevolg van een stijgende vraag in de regio Azië-Pacific en Noord-Amerika. In de groothandel behaalt het bedrijf een plus van 16,6 procent tot 88,3 miljoen Canadese dollar.

Patrick Bourke leidt per direct de activiteiten in Noord-Amerika

De totale omzet in Noord-Amerika stijgt met 20,0 procent naar 303,1 miljoen Canadese dollar. Dit is voornamelijk te danken aan een sterke groei in de Verenigde Staten (plus 23,3 procent). In Groot-China stijgt de omzet met 13,1 procent naar 248,3 miljoen Canadese dollar. In de overige markten in de regio Azië-Pacific groeit de omzet met 4,7 procent naar 53,3 miljoen Canadese dollar.

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika omvat, stijgt de omzet met 5,0 procent naar 89,8 miljoen Canadese dollar. Wisselkoersgecorrigeerd is er echter een daling van 3,3 procent.

Ondanks de duidelijke omzetgroei daalt het operationeel resultaat met 2,0 procent naar 200,2 miljoen Canadese dollar. De redenen hiervoor zijn een lagere brutomarge, hogere operationele en marketingkosten en negatieve eenmalige effecten. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders daalt met 3,5 procent naar 134,8 miljoen Canadese dollar (83,5 miljoen euro).

Canada Goose kondigt ook de promotie van Patrick Bourke aan tot President, North America. Bourke is al bijna tien jaar werkzaam bij het bedrijf en bekleedde diverse leidinggevende functies. Volgens een verklaring leidt hij per direct de Noord-Amerikaanse activiteiten. In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor de merkontwikkeling, de retail- en groothandelsactiviteiten en het versterken van de klantrelatie in de regio.