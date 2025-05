Canada Goose verhoogt winst in boekjaar 2024/25

De Canadese kledingaanbieder Canada Goose Holdings Inc. heeft in het boekjaar 2024/25 de winst fors verhoogd. De omzet van de in Toronto gevestigde donsjassenspecialist lag echter slechts iets boven het niveau van het voorgaande jaar. Gezien de wereldwijde economische onzekerheden heeft het management afgezien van prognoses voor het lopende jaar.

Volgens de woensdag gepubliceerde resultaten bedroeg de omzet in het afgelopen boekjaar, dat op 30 maart werd afgesloten, 1,35 miljard Canadese dollar (857 miljoen euro). Dit komt overeen met een stijging van 1,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen daalden de opbrengsten echter met 1,1 procent.

Canada Goose boekt vooruitgang bij het resultaat

Dankzij een licht verbeterde brutomarge en uitgebreide bezuinigingsmaatregelen steeg de operationele winst met 31,8 procent tot 164,1 miljoen Canadese dollar. De aan de aandeelhouders toe te rekenen nettowinst steeg zelfs met 62,3 procent tot 94,8 miljoen Canadese dollar (60,3 miljoen euro).

In het voorgaande jaar had het bedrijf echter te maken met hoge eenmalige lasten in het kader van het transformatieprogramma. Gecorrigeerd voor speciale effecten overtrof de aan de aandeelhouders toe te rekenen jaarlijkse winst het niveau van het voorgaande jaar met 8,3 procent.

In het vierde kwartaal overtreffen de resultaten de marktverwachtingen

In het vierde kwartaal kende Canada Goose een solide opwaartse trend en overtrof de marktverwachtingen. Dankzij krachtige groei in de eigen detailhandel, in Noord-Amerika en in de Aziatisch-Pacifische regio steeg de omzet met 7,4 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 4,0 procent) tot 384,6 miljoen Canadese dollar.

Het voor speciale effecten gecorrigeerde resultaat voor rente en belastingen (ebit) groeide met 48,9 procent tot 59,7 miljoen Canadese dollar. De aan de aandeelhouders toe te rekenen nettowinst, die in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar slechts 5 miljoen Canadese dollar bedroeg, steeg tot 27,1 miljoen Canadese dollar.