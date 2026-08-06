Canada Goose verkoopt schoenenmerk Baffin aan Royer

Canada Goose Holdings Inc. (Canada Goose), de Canadese fabrikant van buitenkleding, heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de verkoop van Baffin — een Canadees performanceschoeiselsmerk — aan L.P. Royer Inc. (Royer). Royer is een Canadese fabrikant gespecialiseerd in werk- en militair schoeisel. De transactie wordt naar verwachting in augustus 2026 afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Canada Goose nam Baffin in 2018 over als eerste stap in de schoeiselmarkt. Het doel: de technische expertise en toeleveringsinfrastructuur van het merk benutten om interne capaciteiten op te bouwen. Sindsdien lanceerde Canada Goose in 2021 zijn eerste eigen schoeiselcollectie. Het assortiment groeide uit van laarzen voor extreme weersomstandigheden tot lichte wandelschoenen, performanceschoeisel en sneakers. De verkoop stelt het bedrijf in staat de activiteiten te stroomlijnen en kapitaal te richten op de groei van het kernmerk — zowel in nieuwe categorieën als op internationale markten.

Strategische focus op lifestylegroei

"Deze transactie draait om focus", aldus Dani Reiss, voorzitter en directeur van Canada Goose, in een persbericht. "We hebben betekenisvolle vooruitgang geboekt in de transformatie van Canada Goose naar een jaarrond lifestylemerk. Dit geeft ons de kans die beweging voort te zetten door ons bedrijfsmodel te vereenvoudigen, middelen te richten op onze hoogste prioriteiten en duurzame winstgevende groei te realiseren." Reiss voegde toe dat Paul Hubner van Baffin een sterk Canadees merk heeft gemaakt en sprak zijn waardering uit voor de bijdragen van het Baffin-team.

Baffin, opgericht in 1979, produceert technisch schoeisel voor extreme koude en industriële omgevingen. Na de overname blijft Baffin als zelfstandig merk opereren binnen de Royer-groep.

Uitbreiding voor Canadese schoeiselproducent

Royer, opgericht in 1934 en gevestigd in Sherbrooke, Quebec, produceert industriële veiligheidsschoenen voor sectoren als mijnbouw, bouw en defensie. De overname vergroot het technische schoeiselportfolio van de groep en ondersteunt de internationale groeiplannen.

"Baffin is een gerespecteerd Canadees merk met een lange geschiedenis van technische prestaties, duurzaamheid en productexpertise", zei Simon La Rochelle, directeur van Royer. "We bewonderen al lang het erfgoed van Baffin en kijken ernaar uit de verdere groei te ondersteunen, met behoud van de kwaliteiten die het merk succesvol hebben gemaakt."