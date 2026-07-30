Canada Goose verrast met dubbelcijferige omzetgroei in eerste kwartaal

De Canadese kledingaanbieder Canada Goose Holdings Inc. behaalt in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een dubbelcijferige omzetgroei, voornamelijk dankzij een sterke toename in China. Hiermee overtreft het bedrijf de marktverwachtingen. Het verlies van de in Toronto gevestigde donsjackspecialist is aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden echter een beter resultaat verwacht.

Volgens een donderdag gepubliceerd bericht bedraagt de omzet in het eerste kwartaal, afgesloten op 28 juni, 118,9 miljoen Canadese dollar (73,8 miljoen euro). Dit is een stijging van 10,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stijgt de omzet met 8,6 procent.

In de eigen detailhandel groeit de omzet met 8,6 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 6,7 procent) naar 84,8 miljoen Canadese dollar, dankzij een stijgende vraag in de regio Azië-Pacific en Noord-Amerika. In de groothandel behaalt het bedrijf een plus van 66,5 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 65,4 procent) tot 29,8 miljoen Canadese dollar.

Sterke groei in China stuwt omzetontwikkeling

De omzet in Noord-Amerika daalt met 4,9 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 5,7 procent) naar 48,8 miljoen Canadese dollar. Een stijging van 10,7 procent naar 27,0 miljoen Canadese dollar in Canada is niet voldoende om de daling in de Verenigde Staten te compenseren. Daar daalt de omzet met 19,0 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 20,4 procent) naar 21,8 miljoen Canadese dollar.

Ook in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika omvat, is de omzet gedaald. Deze krimpt met 5,7 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 7,4 procent) naar 16,5 miljoen Canadese dollar.

Canada Goose groeit daarentegen sterk in de regio Azië-Pacific. In Groot-China stijgt de omzet met 44,2 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 39,6 procent) naar 37,5 miljoen Canadese dollar. In de overige markten in de regio stijgt de omzet met 23,8 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 24,6 procent) naar 16,1 miljoen Canadese dollar.

Bedrijf verkleint verlies

Dankzij een hogere brutomarge van 62,4 procent, tegenover 61,4 procent, en lagere kosten, daalt het operationele verlies naar 103,8 miljoen Canadese dollar. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dit nog 158,7 miljoen Canadese dollar. Het resultaat in de voorgaande periode werd echter beïnvloed door negatieve eenmalige factoren.

Het voor bijzondere posten gecorrigeerde verlies voor rente en belastingen (EBIT) daalt van 106,4 naar 103,8 miljoen Canadese dollar. Onder de streep resteert een nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders van 90,8 miljoen Canadese dollar (56,4 miljoen euro). In de eerste drie maanden van het voorgaande jaar was dit nog een verlies van 125,2 miljoen Canadese dollar.

Jaarprognoses blijven ongewijzigd

Voorzitter en CEO Dani Reiss ziet het bedrijf nog steeds op de juiste koers. “Ons eerste kwartaal is opnieuw een bewijs dat onze strategie werkt,” verklaart hij in een statement. “We ontwikkelen Canada Goose succesvol tot een luxemerk voor het hele jaar.” Volgens Reiss bereikt het bedrijf klanten nu steeds vaker in verschillende seizoenen en productcategorieën.

De recente ontwikkeling geeft het management geen aanleiding om de huidige prognoses te wijzigen. Voor het lopende boekjaar wordt daarom nog steeds een omzetgroei van een laag enkelcijferig percentage verwacht. Daarnaast wordt een voor bijzondere posten gecorrigeerde EBIT-marge tussen elf en twaalf procent verwacht.