Canada Goose ziet winst sterk dalen in Q1

Canada Goose heeft de cijfers voor Q1 gepresenteerd en de winst is in 2020 sterk gedaald in vergelijking met 2019 als gevolg van Covid-19. De totale winst van Canada Goose Holdings Inc. was 26,1 miljoen Canadese dollar (16,7 miljoen euro) in het eerste kwartaal dit jaar, in vergelijking met 71,1 miljoen Canadese dollar (45,5 miljoen euro) vorig jaar. Dat is een daling van maar liefst 63 procent die het outerwear merk vooral wijt aan de eigen winkels die wereldwijd tijdelijk moesten sluiten.

Ook de wholesale ging minder goed als gevolg van de crisis. De winst van wholesale distributie was dit kwartaal slechts 8,7 miljoen Canadase dollar, in vergelijking met 35,6 miljoen Canadese dollar vorig jaar. Dani Reiss, CEO en directeur van het Canadese bedrijf was in het bericht nog positief en zei: “Tegenslagen vragen om verandering, zorgen voor innovaties en laten zien wie uiteindelijk de winnaars zijn. Dat geldt nu meer dan ooit voor Canada Goose, nu we de wereld langzaamaan weer een beetje zien herstellen en wij als merk ons belangrijkste seizoen ingaan.” Toch blijkt nu al, ondanks een kleine stijgende lijn in de verkoop, dat de negatieve invloed van de Corona-crisis ook in het tweede kwartaal van het fiscale jaar zorgt voor een sterke daling van de verwachte winst.

Beeld: Facebook / Canada Goose