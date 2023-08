Canadese waakhond stelt meer onderzoeken in naar modebedrijven vanwege dwangarbeid

Canadese waakhond CORE zoomt verder in op modebedrijven. Diverse mode- en kledingbedrijven worden onderzocht naar aanleiding van klachten over dwangarbeid bij de producties van items van de merken, zo blijkt uit een persbericht.

De Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise (CORE) publiceerde in juni 2022 al haar eerste rapporten van elk van de bedrijven in kwestie, als reactie op een reeks klachten die waren ingediend door een coalitie van maatschappelijke organisaties. Naar aanleiding van deze voorlopige eerste rapporten worden nu extra onderzoeken ingesteld. Het gaat om onder andere Hugo Boss Canada, Ralph Lauren Canada, Diesel Canada en Walmart Canada.

De Canadese waakhond kondigde een maand eerder al aan dat het onderzoek zal doen naar Nike Canada vanwege dezelfde soort vermoedens over dwangarbeid.

De klachten over deze bedrijven claimen dat ze operationele activiteiten of productieketens hebben in de Xinjiang regio in China. Van producten afkomstig uit de regio Xinjiang is de kans groot dat ze onder dwangarbeid zijn gemaakt. De Oeigoerse minderheid die hier woont wordt al lange tijd onderdrukt. Onderzoek wijst erop dat Oeigoeren gedwongen worden te werken in fabrieken of kampen. In Xinjiang wordt vooral veel katoen en kleding geproduceerd.