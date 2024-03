Capri Holdings doet Italiaanse overname, koopt Sicla

Het Amerikaanse modeconglomeraat Capri Holdings doet een Italiaanse overname. Het moederbedrijf van onder meer Michael Kors, Jimmy Choo en Versace neemt Sicla over, zo meldt FashionNetwork. Sicla staat bekend om de productie van een deel van Jimmy Choo’s schoenencollecties.

Hoeveel Capri Holdings voor Sicla neertelt, wordt niet bekendgemaakt, weet FashionNetwork. Wel wordt benadrukt dat Sicla vastberaden is om haar diensten en producten van topkwaliteit te blijven handhaven onder haar nieuwe eigenaar.

De overname van Sicla markeert de tweede Italiaanse overname van Capri Holdings. Eerder nam het schoenmaker Alberto Gozzi over. Sicla, dat zich bevindt in de regio Toscane, heeft meer dan 250 ambachtslieden in dienst. De locatie waar Sicla is gevestigd staat bekend om haar rijke erfgoed in de schoenenproductie. Zo zijn er ook ateliers van luxe schoenenmerken als Prada en Valentino gevestigd.