Capri Holdings duikt in tweede kwartaal in rode cijfers

Het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings Limited duikt in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025/26 in de rode cijfers. Het bedrijf noteert bovendien een omzetdaling. De dinsdag gepubliceerde resultaten liggen echter boven de verwachtingen van het management.

In het meest recente kwartaal, afgesloten op 27 september, bedraagt de omzet uit voortgezette activiteiten 856 miljoen Amerikaanse dollar (745 miljoen euro). Dit is exclusief de bijdragen van het merk Versace, waarvan de verkoop aan modeconcern Prada SpA midden april is overeengekomen. Dit komt neer op een daling van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is er een omzetdaling van 4,2 procent.

Omzetdaling voor Michael Kors en Jimmy Choo

De twee merken die na de verkoop van Versace in de portefeuille van het concern zijn gebleven, noteren beide een daling. De omzet van Michael Kors daalt met 1,8 procent (valutagecorrigeerd min 3,3 procent) naar 725 miljoen Amerikaanse dollar. Hiermee is de neerwaartse trend ten opzichte van het eerste kwartaal wel aanzienlijk afgeremd. De omzet van Jimmy Choo neemt af met 6,4 procent (valutagecorrigeerd min 9,3 procent) tot 131 miljoen Amerikaanse dollar.

Mede door hogere douanekosten daalt de brutomarge van 62,3 naar 61,0 procent. Het operationele verlies stijgt, ondanks aanzienlijke kostenbesparingen, van zes naar twaalf miljoen Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten daalt de bedrijfswinst van 37 naar 20 miljoen Amerikaanse dollar.

Onder de streep staat een nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders van 28 miljoen Amerikaanse dollar (24 miljoen euro). In hetzelfde kwartaal vorig jaar was er nog een winst van 24 miljoen Amerikaanse dollar. Het resultaat in het afgelopen kwartaal wordt echter gedrukt door hogere rentebetalingen en onverwacht hoge belastingdruk. Het nettoverlies uit voortgezette activiteiten bedraagt 34 miljoen Amerikaanse dollar.

Jaarprognoses blijven ongewijzigd

Voorzitter en CEO John Idol toont zich tevreden met de huidige cijfers. “De resultaten van het tweede kwartaal stemmen ons hoopvol,” verklaart hij in een statement. “De trends zijn verder verbeterd, waardoor omzet, brutomarge en bedrijfsresultaat onze verwachtingen hebben overtroffen. Deze prestatie toont de vooruitgang die we boeken bij de uitvoering van onze strategische initiatieven om onze luxemerken nieuw leven in te blazen.”

Gezien de recente ontwikkelingen ziet het management geen reden om de jaarprognoses aan te passen. Voor 2025/26 wordt nog steeds een omzet uit voortgezette activiteiten verwacht tussen 3,375 en 3,45 miljard Amerikaanse dollar. Het doel voor de operationele winst, gecorrigeerd voor bijzondere posten, blijft op ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollar.