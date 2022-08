Capri Holdings groeit omzet in eerste kwartaal met 15,2 procent

Capri Holdings, moederbedrijf van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, behaalde in het eerste kwartaal van financieel jaar 2023 een omzet van 1,36 miljard dollar (1,33 miljard euro), een groei van 8,5 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie lag de groei hiermee op 15,2 procent. De netto winst van de groep was 201 miljoen dollar (196 miljoen euro), in vergelijking met 219 miljoen dollar (214 miljoen euro) vorig jaar.

Michael Kors behaalde een omzet van 913 miljoen dollar (892 miljoen euro), een omzetplus van 4,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Versace en Jimmy Choo behaalde respectievelijk omzetten van 275 miljoen en 172 miljoen dollar (269 miljoen euro en 168 miljoen euro). Gecorrigeerd voor inflatie was de groei voor Versace daarmee 29,6 procent. Jimmy Choo groeide 30,3 procent. De operationele winst van Michael Kors, Versace en Jimmy Choo lag respectievelijk op 222 miljoen, 275 miljoen en 172 miljoen dollar (217 miljoen, 269 miljoen en 168 miljoen euro).

Op basis van de resultaten verwacht Capri in financieel jaar 2023 een totale omzet van 5,85 miljard dollar (5,72 miljard euro). In financieel jaar 2022 lag de totale omzet nog op 5,65 miljard dollar (5,52 miljard euro). Voor het aankomende tweede kwartaal wordt een omzet van 1,4 miljard dollar (1,37 miljard euro) verwacht tegenover 1,3 miljard dollar (1,27 miljard euro) in hetzelfde kwartaal in 2021. Voor Michael Kors, Versace en Jimmy Choo worden voor het tweede kwartaal omzetten verwacht van respectievelijk 960 miljoen, 300 miljoen en 140 miljoen (938 miljoen, 293 miljoen en 136 miljoen euro). Hiermee wordt voor elk van de dochtermerken uitgegaan van een omzetgroei in vergelijking met vorig jaar.

John D. Idol, CEO van Capri, deelt in het rapport over de resultaten: "We zijn tevreden over onze prestaties in het eerste kwartaal met een omzet, brutomarge, operationele marge en winst per aandeel die allemaal onze verwachtingen overtreffen. De beter dan verwachte resultaten waren te danken aan het sterke momentum in alle drie de luxehuizen, wat de kracht van onze merken weerspiegelt."