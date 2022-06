Capri Holdings Limited schrijft weer zwarte cijfers in boekjaar 2022

Versace moederbedrijf Capri Holdings Limited heeft in het boekjaar 2022 weer zwarte cijfers geschreven, zo blijkt uit het financiële jaarverslag van de groep. Het modebedrijf wist het verlies van 63 miljoen dollar (58,7 miljoen euro) in het boekjaar 2021 om te zetten naar een netto inkomen van 823 miljoen dollar (767,1 miljoen euro).

De netto omzet van het bedrijf steeg in het boekjaar met 24,6 procent naar ruim 5,6 miljard dollar. Omgerekend is dit 5,2 miljard euro en daarbij de hoogste omzet die Capri Holdings Limited ooit heeft behaald. De groep is het moederbedrijf van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors. Modemerk Michael Kors brengt nog steeds de meeste omzet op, dit boekjaar was het 3,9 miljard dollar (3,6 miljard euro). Versace behaalde in het boekjaar een omzet van ruim 1 miljard dollar (931,9 miljoen euro). Jimmy Choo was goed 613 miljoen euro (571,5 miljoen euro).

Voor het huidige boekjaar, boekjaar 2023, verwacht Capri Holdings Limited een omzetgroei van 5 procent over het algemeen. Gesplitst over de diverse merken in het portfolio verwacht de groep een groei van 13 procent bij Versace, 6 procent groei bij Jimmy Choo en 3 procent groei bij Michael Kors in het boekjaar.