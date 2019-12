Capri Holdings neemt schoenenproducent Alberto Gozzi over

Capri Holdings, het moederbedrijf van Michael Kors, Versace en Jimmy Choo, heeft nu ook een schoenenfabriek onder zijn hoede: het Italiaanse familiebedrijf Alberto Gozzi, gesitueerd in Pistoia, Toscane. De producent maakt al jarenlang schoenen voor verscheidene luxemerken en gaat dat nu voor de merken van Capri doen. In de eerste maanden van 2020 zal de fabriek schoenen voor Jimmy Choo en Versace gaan produceren, en op langere termijn ook voor Michael Kors, zo meldt Capri in een persbericht.

Alberto Gozzi is de eerste fabriek die Capri Holdings verwerft. Volgens Business of Fashion duidt de overname op een poging meer onderdelen van de productieketen onder een dak samen te brengen en zo beter te kunnen concurreren met andere luxeconglomeraten die hetzelfde doen, zoals LVMH en Kering.

In het persbericht zegt voorzitter en CEO van Capri, John Idol: “Deze aanschaf maakt het mogelijk voor ons om beter aan te sluiten op de beste praktijken van de industrie, om onze technische competenties te vergroten en onze positie in de globale luxemarkt te versterken.” Dit laatste is een prioriteit voor Idol. Capri Holdings meest recente financiële cijfers laten zien dat de omzet van Capri in het tweede kwartaal met vijftien procent steeg ten opzichte van vorig jaar, terwijl de winst daalde met 47 procent.

De schoenenfabriek kan voor Capri groei betekenen: schoenen zijn voor Versace, Michael Kors en Jimmy Choo een belangrijke afzetmarkt. Anderzijds is Idol zich ervan bewust dat deze groei tijd kan kosten, zo zegt hij tegen Business of Fashion. Business of Fashion speculeert dat het even kan duren voordat Alberto Gozzi volledig binnen Capri functioneert.