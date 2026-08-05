Capri Holdings rapporteert omzetdaling in eerste kwartaal boekjaar 2027

De Amerikaanse modegroep Capri Holdings Limited (Capri) maakt de financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027, afgesloten op 27 juni 2026. De totale omzet uit voortgezette activiteiten bedraagt 769 miljoen dollar. Dat is een daling van 3,5 procent op gerapporteerde basis en een daling van 4,1 procent in constante valuta ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst komt uit op 69 miljoen dollar (ongeveer 59,75 miljoen euro), ofwel 0,60 dollar per verwaterd aandeel. Dat is een stijging ten opzichte van 56 miljoen dollar, ofwel 0,47 dollar per verwaterd aandeel, in het voorgaande jaar. Op gecorrigeerde basis bedraagt de nettowinst 76 miljoen dollar, ofwel 0,67 dollar per verwaterd aandeel.

Capri-voorzitter en algemeen directeur John D. Idol zegt: "We zijn bemoedigd door onze resultaten in het eerste kwartaal, die onze verwachtingen overtroffen en de voortgang tonen die we boeken bij de opbouw van een sterker en winstgevender bedrijf. Onze strategische initiatieven bij zowel Michael Kors als Jimmy Choo zorgen voor diepere consumentenbetrokkenheid via versterkte merkidentiteit en overtuigende productinnovatie."

Prestaties per merk

De merkprestaties binnen de portefeuille lopen uiteen in het eerste kwartaal:

Michael Kors: De omzet daalt met 7,1 procent op gerapporteerde basis, ofwel 7,6 procent in constante valuta, naar 590 miljoen dollar. Circa tien miljoen dollar aan omzet is toe te schrijven aan eerder dan verwachte groothandelslevering. De brutomarge bedraagt 377 miljoen dollar, met een brutomargegroei van 280 basispunten naar 63,9 procent. De bedrijfswinst daalt naar 55 miljoen dollar.

Jimmy Choo: De omzet stijgt met 10,5 procent op gerapporteerde basis, ofwel 9,3 procent in constante valuta, naar 179 miljoen dollar. De bedrijfswinst groeit naar 13 miljoen dollar, met een bedrijfsmarge van 7,3 procent. Dat is een stijging van 480 basispunten op jaarbasis, ondersteund door omzetschaal. De brutomarge daalt met 170 basispunten naar 68,7 procent door de kanaalmix.

De totale brutomarge over het kwartaal bedraagt 500 miljoen dollar, wat neerkomt op een brutomarge van 65 procent. Dat is een stijging van 200 basispunten ten opzichte van 63 procent in dezelfde periode vorig jaar. De margeverbetering is voornamelijk het gevolg van hogere verkopen tegen volledige prijs en lagere tarieven ten opzichte van het eerste kwartaal van boekjaar 2026.

De financiële resultaten weerspiegelen de voortgezette activiteiten na de verkoop van het Italiaanse luxemerk Versace. Op 10 april 2025 sluit Capri een overeenkomst met de Italiaanse modegroep Prada voor de verkoop van Versace. De transactie wordt op 2 december 2025 officieel afgerond.

Capri past prognose aan

Capri blijft de balans optimaliseren. In het eerste kwartaal zet het concern 50 miljoen dollar in voor de terugkoop van circa 2,6 miljoen gewone aandelen. Per 27 juni 2026 bedraagt de resterende ruimte onder het bestaande aandelenterugkoopprogramma 871 miljoen dollar.

Voor het volledige boekjaar 2027 past Capri de omzetverwachting naar beneden bij, met behoud van de winstverwachtingen:

De totale omzet wordt nu geraamd op circa 3,4 miljard dollar. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van voorraadvertragingen bij Michael Kors, zwakkere trends in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en valutaschommelingen.

De verwaterde winst per aandeel voor het volledige jaar blijft gehandhaafd op circa 2,15 dollar.

De bedrijfswinst voor het volledige jaar wordt geraamd op circa 170 miljoen dollar.

De merkomzet voor het volledige jaar wordt geraamd op circa 2,765 miljard dollar voor Michael Kors en 635 miljoen dollar voor Jimmy Choo.

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2027 verwacht Capri een totale groepsomzet van circa 780 miljoen dollar, een bedrijfswinst van circa tien miljoen dollar en een verwaterde winst per aandeel van circa 0,20 dollar.