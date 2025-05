Capri Holdings zakt in het vierde kwartaal dieper in de rode cijfers

Het Amerikaanse modegroep Capri Holdings Limited heeft ook in het vierde kwartaal van het boekjaar 2024/25 aanzienlijke omzetverliezen moeten incasseren. Bovendien meldde de ondernemingsgroep een aanzienlijk hoger verlies. De cijfers, die het bedrijf op woensdag publiceerde, vielen echter niet zo slecht uit als analisten vooraf hadden verwacht.

In het huidige kwartaalverslag zijn nog de resultaten van het merk Versace opgenomen, waarvan de overname door het Italiaanse modegroep Prada SpA in de tweede helft van het jaar zal worden afgerond. Beide bedrijven waren medio april overeengekomen dat de Prada Group het modehuis zal overnemen voor ongeveer 1,37 miljard Amerikaanse dollar (1,2 miljard euro).

De groepsomzet daalt met ongeveer 15 procent

In het vierde kwartaal, dat op 29 maart werd afgesloten, bedroeg de groepsomzet van Capri ongeveer 1,03 miljard Amerikaanse dollar (914 miljoen euro). Dat komt overeen met een daling van 15,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen krompen de opbrengsten met 14,1 procent.

De aanzienlijke daling was toe te schrijven aan verliezen bij alle groepsmerken. De omzet van Michael Kors daalde met 15,6 procent tot 694 miljoen Amerikaanse dollar, de opbrengsten van Jimmy Choo daalden met 2,9 procent tot 133 miljoen Amerikaanse dollar. Versace moest een min van 21,2 procent tot 208 miljoen Amerikaanse dollar incasseren.

Door aanzienlijk lagere kosten kon de groep zijn operationeel verlies, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar 543 miljoen Amerikaanse dollar had bedragen, terugbrengen tot 116 miljoen euro. Het nettoverlies dat aan de aandeelhouders kon worden toegerekend, steeg echter door hogere belastingdruk met 37 procent tot 645 miljoen Amerikaanse dollar (569 miljoen euro). Gecorrigeerd voor speciale effecten bedroeg het overeenkomstige tekort 581 miljoen Amerikaanse dollar, nadat in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog een gecorrigeerde nettowinst van 50 miljoen Amerikaanse dollar was geboekt.

In het hele boekjaar bedraagt het nettoverlies meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar

In het hele boekjaar lag de groepsomzet op 4,44 miljard Amerikaanse dollar, wat overeenkomt met een daling van 14,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gerapporteerde nettoverlies was met ongeveer 1,18 miljard Amerikaanse dollar meer dan vijf keer zo hoog als in het voorgaande jaar, waarin het 229 miljoen Amerikaanse dollar had bedragen.

De groep publiceerde ook een eerste vooruitblik op het lopende boekjaar 2025/26, waarin de resultaten van Versace niet meer zijn opgenomen. Het management rekent op een jaaromzet van 3,3 tot 3,4 miljard Amerikaanse dollar, een operationele winst van ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollar en een verwaterde winst per aandeel tussen 1,20 en 1,40 Amerikaanse dollar.

Concernchef John Idol kijkt “optimistisch” naar de toekomst

Voorzitter en algemeen directeur John Idol toonde zich met het oog op de toekomst vol vertrouwen: “Het boekjaar 2024/25 was een moeilijk jaar voor Capri Holdings, maar bij de start van het boekjaar 2025/26 zijn we optimistisch over onze verdere weg”, verklaarde hij in een statement. Ondanks de onzekerheden, die bijvoorbeeld voortvloeien uit de ontwikkeling van de wereldwijde tarieven, zal het concern zich concentreren op zijn nieuwe strategische maatregelen, die tot toekomstige groei moeten leiden. Het bedrijf bevindt zich nog in een ‘vroege fase’ van zijn ommekeer, maar kan al ‘positieve signalen’ voor de effectiviteit van de strategie herkennen, benadrukte Idol.