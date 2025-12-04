Capri na verkoop Versace: Michael Kors bereidt zich voor op 'modern glamour' comeback

Capri Holdings heeft deze week officieel Versace afgestoten, wat een "cruciaal moment" markeert voor een bedrijf dat nu wil resetten en zich opnieuw wil focussen. De Amerikaanse modegigant houdt vol dat de afstoting geen terugtocht is, maar een strategische doorstart ondersteund door liquiditeit, waarbij Michael Kors wordt gepositioneerd als de groeimotor.

De vooruitzichten van Capri na de verkoop van Versace werden gedeeld tijdens een conference call van Morgan Stanley door CEO John Idol, die tevens aan het roer staat van het merk Kors. Idol erkende hierin dat eerdere herpositioneringsinspanningen misplaatst waren en wees op een periode waarin Michael Kors was afgedwaald van zijn kernidentiteit, wat resulteerde in een verward klantenbestand.

Michael Kors herziet strategie en plant terugkeer naar ‘moderne glamour’

Initiële pogingen om een "volledige transformatie" door te voeren, sloegen niet aan, gaf Idol toe. De topman toonde zich echter enthousiaster over de volgende fase: terugkeren naar het DNA van Kors door middel van "moderne glamour" en een toegankelijker ambitieniveau. De kern van de missie is het herstellen van de "jetset"-wortels van Kors, wat al zichtbaar is in verhaallijnen rondom hotels en reizen. Het Verenigd Koninkrijk fungeerde als proeftuin voor deze reset, waarbij Idol opmerkte dat de full-price activiteiten van het merk positieve cijfers lieten zien, wat de nieuwe creatieve richting bevestigt.

De aandacht ging ook uit naar het winkelbestand van Michael Kors. Het merk sloot de afgelopen drie jaar ongeveer 125 winkels om het netwerk te stabiliseren ter voorbereiding op een selectieve uitrol van een vernieuwd winkelconcept. "We zullen de komende drie jaar met gemak meer dan 50 procent van ons winkelbestand wereldwijd renoveren. Als we het sneller kunnen doen, zullen we dat doen," merkte Idol op, verwijzend naar plannen voor een warmer, huiselijk retaildesign.

Binnen dit nieuwe concept legt Kors de nadruk op ready-to-wear, dat een grotere aanwezigheid zal krijgen in de gerenoveerde locaties, naast een nieuwe 'Jet Lounge'-functie die in sommige vestigingen een horeca-aanbod aan de retailervaring toevoegt.

Idol zet vol in op deze terugkeer naar "moderne glamour" en gaf aan dat Capri de prijsarchitectuur van Michael Kors verder heeft herzien. Terwijl de vorige herstructurering kernconsumenten had vervreemd en de betrokkenheid bij de full-price collecties had verzwakt, positioneert Michael Kors zich nu om de herziene esthetiek te ondersteunen. Het merk zal daarom minder afhankelijk zijn van promotionele activiteiten en zich richten op het herstellen van de waardeperceptie. Idol voegde eraan toe: "Nu we zien dat de renovaties werken, het nieuwe product werkt en de prijsarchitectuur werkt, is er een groot gat tussen waar we waren, waar we vandaag zijn en waar we zouden kunnen zijn".

2026 luidt grote ommekeer in: Winkelrenovaties en impuls in Azië aan de horizon

Capri heeft er daarom vertrouwen in dat het binnen een duurzaam tijdsbestek kan terugkeren naar een omzet die het hoogtepunt benadert. "Michael Kors is een 44 jaar oud merk. Het had een piekverkoopvolume van ongeveer 4,6 miljard dollar en we zitten nu op ongeveer drie miljard dollar. We zijn er sterk van overtuigd dat we het bedrijf op termijn terug kunnen brengen naar vier miljard dollar," benadrukte Idol.

Voor Capri's andere merk, Jimmy Choo, wordt voorspeld dat het in het volgende boekjaar positieve cijfers zal schrijven, gedreven door uitbreiding in lifestyle, accessoires en casual schoeisel. Het retailnetwerk van het merk heeft al grootschalige renovaties ondergaan en richt zich nu op het verbreden van de aantrekkingskracht.

Gedurende het huidige boekjaar schommelde Capri tussen winst en verlies; na winst in het eerste kwartaal dook het bedrijf in het tweede kwartaal weer in de rode cijfers. Er ligt nu een hernieuwde focus op het verbeteren van de marges door minder afhankelijkheid van off-price kanalen, gerichte prijsverhogingen en het weer op de rails krijgen van de activiteiten in Azië. Elders, in Noord-Amerika, werd de markt omschreven als "relatief gezond", met minder druk op de consument en een positieve trend die zich doorzet in het volgende jaar. In Europa bleef de markt sterk, maar Capri behoudt een zekere voorzichtigheid ten aanzien van de regio.

Voor het komende boekjaar verwacht Capri een relatief "vlakke" eerste helft, terwijl het bedrijf winkelrenovaties doorvoert, de zwakte in Azië aanpakt en de productassortimenten opschoont. Tegen het derde kwartaal verwacht de groep een verschuiving als gevolg van deze veranderingen, wat een keerpunt in de prestaties moet weerspiegelen in wat een cruciaal jaar voor de ommekeer van het bedrijf moet worden.