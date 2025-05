Carlyle dicht bij afronding verkoop van Twinset voor iets minder dan 200 miljoen euro

Het Amerikaanse fonds Carlyle staat op het punt een overeenkomst te sluiten om het Italiaanse confectiemerk Twinset over te dragen aan de investeringsgroepen Borletti en Quadrivio. Dit melden bronnen dicht bij het dossier aan persbureau Reuters. De transactie, die de komende dagen wordt verwacht, waardeert het merk op iets minder dan 200 miljoen euro, tegen de achtergrond van een aanzienlijke schuldenlast.

Twinset, opgericht in 1987 nabij Modena door ontwerpsters Simona Barbieri en Tiziano Sgarbi, heeft een internationale reputatie opgebouwd met haar romantische stijl en expertise in breigoed, in een Italiaanse regio die rijk is aan textielfabrikanten.

Carlyle nam in 2012 een meerderheidsbelang in Twinset en kocht in 2017 alle aandelen op. Het fonds heeft de expansie van het merk naar het buitenland en de uitbreiding van het productaanbod begeleid.

Volgens krant Il Sole 24 Ore heeft Twinset in 2023 een omzet van meer dan 200 miljoen euro gerealiseerd, met een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 34 miljoen euro. De verkoopprijs blijft dus onder de jaaromzet, wat de financiële druk op het bedrijf illustreert.

De drie partijen – Carlyle, Borletti en Quadrivio – evenals het kantoor Rothschild, adviseur bij deze transactie, hebben vooralsnog geweigerd commentaar te geven.