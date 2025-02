Cascale neemt Better Buying Institute over

Non-profitorganisatie Cascale, voorheen bekend als de Sustainable Apparel Coalition, neemt het Better Buying Institute (BBI) over. De overname omvat zowel de Better Buying Purchasing Index (BBPPI) als de Better Buying Partnership Index (BBPI).

Volgens Cascale sluit deze overname aan bij de missie om kritieke uitdagingen in de toeleveringsketen aan te pakken, zoals oneerlijke inkooppraktijken die fabrikanten schaden en de keten destabiliseren. Door de tools en werknemers van BBI te integreren, versterkt Cascale eerlijke praktijken tussen merken en fabrikanten. Dit past binnen de strategie ‘Support Decent Work for All’, die zich richt op het oplossen van systemische arbeidsproblemen.

BBI-medeoprichter en president Marsha Dickson treedt tijdens de overgang op als adviseur. Zij ziet de samenwerking als een strategische stap om de missie van BBI – het verbeteren van inkooppraktijken – een groter bereik en meer impact te geven. Dickson benadrukt: "Cascale en BBI delen grotendeels dezelfde missie en doelstellingen. Ze hebben bovendien veel overlappende leden en abonnees. De overname van deze waardevolle activa door Cascale is dan ook een logische stap."

Cascale verzekert dat leveranciers ook na de fusie anoniem gegevens en inzichten blijven verstrekken, met behoud van alle bestaande beschermingsmaatregelen. Er veranderen voorlopig geen prijzen of toegang tot BBI-tools voor abonnees en Cascale-leden.

Tot de aangesloten bedrijven van Cascale behoren onder meer G-Star Raw, Gap, Guess, H&M, Lululemon, Mango, Uniqlo-moederbedrijf Fast Retailing en Zara-moederbedrijf Inditex.