Cassis Paprika vraagt stil faillissement aan met oog op overname

Het goedgekeurde herstelplan van de Belgische modegroep Cassis Paprika is op de klippen gelopen. Investeringsgroep Mitiska, die het meerderheidsbelang in handen heeft, hekelt ‘verwoede en aanhoudende oppositie van de banken’ tegen de plannen, schrijft De Tijd.

Het nieuws werd bekendgemaakt nadat personeelsvertegenwoordigers op woensdag tijdens een ondernemingsraad werden geïnformeerd. Het persagentschap Belga kon een brief van de directie aan het personeel inzien.

Cassis Paprika zal donderdag een stil faillissement aanvragen. De modegroep doet in besloten kring nog een poging om (een deel van) de modeketen te verkopen, alvorens het faillissement wordt uitgesproken. “In deze context, en om een definitief einde te maken aan de acties van de schuldeisers, zijn we verplicht om een verzoek tot pre-packfaillissement in te dienen bij de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant”, zo staat in de brief volgens De Tijd.

Het management onderhandelt met nieuwe investeerders. Futura Capital Fund zou al een ‘aanzienlijk bod’ hebben uitgebracht dat betrekking heeft op zo’n 70 procent van de winkels en het personeel van het hoofdkwartier. Het bedrijf heeft nog 30 dagen de tijd om een overeenkomst te bereiken. Deze periode kan één keer verlengd worden met nog eens 30 dagen.

Doorstart modegroep Cassis Paprika liep op de klippen, stil faillissement in aantocht

Voor Cassis Paprika staat 2024 tot nu toe in het teken van onrust. Zo vroeg de modegroep begin dit jaar bescherming tegen schuldeisers aan. Later werd de holdingmaatschappij boven het bedrijf failliet verklaard, waarna de modeketen een nieuwe kans leek te krijgen toen het herstelplan werd goedgekeurd in mei. Cassis Paprika koos ervoor om de focus te leggen op het modemerk Paprika en negen Cassis-winkels te sluiten. Het reorganisatieplan had ook effect op het hoofdkantoor. Daar zouden in totaal 66 banen bedreigd worden.

Dat reorganisatieplan werd tegengehouden doordat investeringsgroep Mitiska tegen ‘verwoede en aanhoudende oppositie van de banken’ aanliep. Nu moet blijken of een nieuwe investeerder de modeketen een nieuwe kans kan geven.