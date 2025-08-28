Castore neemt erfgoedlabel Belstaff over voor wereldwijde groei

Sportkledingmerk Castore neemt Belstaff over. Deze overname moet de gezamenlijke internationale groei van beide merken versnellen. Castore neemt honderd procent van de aandelen van Belstaff over. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Ineos, het moederbedrijf van Belstaff en eigendom van zakenman Jim Ratcliffe, doet een "aanzienlijke strategische investering" in Castore.

Castore wil de toekomstige groei in premiumcategorieën stimuleren via beide bedrijven. Castore benut zijn eigen direct-to-consumer- en online retailnetwerken, wereldwijde retailvoetafdruk en samenwerkingen met sportteams.

Ashley Reed, voorzitter van Belstaff: "De overname is een verbintenis van twee Britse merken met gedeelde waarden: doelgericht design en ondernemersgeest." Reed vervolgt: "Castore is vernieuwend in de sportkledingmarkt en heeft de afgelopen jaren een fenomenale groei en veerkracht laten zien. We zagen een unieke kans om onze krachten te bundelen en de transformatie van Belstaff te versnellen door kennis en middelen te delen."

Tom Beahon, medeoprichter en CEO van Castore, prijst het Ineos- en Belstaff-management voor het "terugsturen van het bedrijf naar winstgevendheid na een uitdagende periode voor de detailhandel". Hij voegt toe: "De kans krijgen om Belstaff door de volgende fase van zijn groeitraject te leiden is een droom die uitkomt en een enorm voorrecht."

Tweedeling in financiële resultaten

Belstaff, een Brits erfgoedmerk opgericht in 1924, werd in 2017 door Ineos overgenomen van JAB Luxury GmbH. Ratcliffe wilde Britse merken met een sterke identiteit steunen. Sinds de overname kampte het bedrijf met financiële moeilijkheden.

In 2023 keerde Belstaff terug naar winstgevendheid. Ondanks eerdere waarschuwingen van accountants dat het bedrijf afhankelijk bleef van steun van Ineos, rapporteerde Belstaff een bedrijfswinst van 2,1 miljoen pond, een verbetering ten opzichte van het verlies van 14,3 miljoen pond een jaar eerder. De omzet daalde met 3,4 procent.

Castore presteert sterk. Het sportkledinglabel heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in zijn bedrijf, wat in 2023 resulteerde in een verlies. De omzet steeg met vijfenzestig procent tot 190 miljoen pond. Castore houdt vast aan langetermijngroeidoelstellingen, gericht op het uitbreiden van zijn winkelbestand, het versterken van zijn senior team en het betreden van nieuwe internationale markten.