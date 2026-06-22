Castore verwerft meerderheidsbelang in schoenen- en laarzenmaker Grenson

Het Britse sportkledingmerk Castore, opgericht door Tom en Phil Beahon, heeft een meerderheidsbelang verworven in de traditionele schoenmaker Grenson. Het bedrijf maakt al sinds 1866 schoenen in Northamptonshire, Engeland.

Volgens deponeringen bij het Britse handelsregister heeft J Carter Sporting Club Limited, het moederbedrijf van Castore, een belang van 75 procent in de schoenen- en laarzenmaker verworven. De vorige eigenaren van Grenson, Tim Little en zijn vrouw Julie Little, zijn teruggetreden uit de raad van bestuur.

Daarnaast heeft Grenson zijn statutaire zetel officieel verplaatst van zijn traditionele thuisbasis in Northamptonshire naar het hoofdkantoor van Castore in Manchester.

Tom Beahon, medeoprichter en directeur van Castore, zegt in een verklaring: “Grenson is een iconisch Brits merk met een buitengewoon erfgoed, vakmanschap en authenticiteit. Phil en ik bewonderen het bedrijf al lange tijd en zien een belangrijke kans om het volgende hoofdstuk te ondersteunen, terwijl we de kwaliteiten die het zo bijzonder maken, beschermen.”

“De ambitie van Castore Group is het opbouwen van een portfolio van premium Britse merken met wereldwijde relevantie. Net als bij Belstaff is deze investering een toewijding aan langetermijnbeheer. We investeren in sterke fundamenten en helpen onderscheidende Britse merken om meer klanten wereldwijd te bereiken.”

Castore zet diversificatie buiten sportkleding voort met meerderheidsbelang in Grenson

Grenson x Holly Willoughby Credits: Grenson

Grenson is een van de oudste en meest gerespecteerde namen in de traditionele Britse schoenmakerij, opgericht door William Green in 1866. Het merk maakte naam als belangrijke leverancier voor het Britse leger tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

In 2010 kocht Little het bedrijf van de familie Green. Hij startte een uitbreiding van het merk met vier winkels in Londen en groothandel via retailers als Selfridges, Dover Street Market en Mr Porter. Hij introduceerde ook de eerste vrouwencollectie in 30 jaar, evenals spraakmakende samenwerkingen met merken als New Balance, Craig Green, Liberty, Vivienne Westwood, Neighbourhood en Kith.

Belangrijke stijlen voor het merk zijn de kenmerkende ‘Fred’ brogue laars en de ‘Nanette’, een robuuste wandelschoen voor dames die favoriet is geworden bij beroemdheden zoals Holly Willoughby.

In een reactie op de verkoop voegt Tim Little, directeur van Grenson, toe: “Ik heb altijd geweten dat ik op een dag een mooie toekomst voor Grenson wilde veiligstellen. Toen ik Tom en Phil ontmoette, wist ik dat zij de perfecte personen waren. Ze begrepen het merk, het erfgoed en de kansen. Vanaf de eerste ontmoeting was ik ervan overtuigd dat zij de ideale hoeders van het merk zijn.”

“Ik kan niet wachten om met hen te beginnen aan dit spannende nieuwe hoofdstuk voor dit 160 jaar oude bedrijf.”

Details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Dit is de tweede overname van een traditioneel merk voor Castore, na de aankoop van het Britse luxemerk Belstaff in augustus 2025 van moederbedrijf INEOS. De stap werd destijds gezien als de intrede van Castore in de luxemode. Hiermee diversifieert het bedrijf buiten zijn sportkledingactiviteiten, waarbinnen het grote sportteams wereldwijd sponsort en sportkleding ontwerpt voor zowel dagelijkse trainingen als professionele atleten.