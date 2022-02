CBS: 5 miljard euro coronasteun voor bedrijven in de handel

Bedrijven in de handel ontvingen tot en met september vorig jaar 5 miljard euro aan coronasteun, waarvan groothandels de meeste steun ontvingen. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Middelgrote bedrijven in de handel met tien tot vijftig werknemers ontvingen de meeste loonkostenvergoeding (29,8 procent), zo is te lezen in berichtgeving van het CBS. Daarna volgden ‘grootbedrijven’ met 250 of meer werknemers (27,8 procent), die potentieel ook de hoogste loonkosten hebben.

In totaal ontvingen ondernemers van maart 2020 tot en met september 2021 circa 31 miljard euro steun ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. Daarbij ging het om bijna 23,6 miljard euro aan loonkostenvergoedingen en iets minder dan 7,4 miljard euro aan vergoedingen voor vaste lasten.

Vanwege de lockdown in december 2021 zijn de economische steunpakketten heropend om werkenden en ondernemers weer ondersteuning en zekerheid te bieden. Volgens de cijfers van het CBS is er per medio januari 2022 ruim 1 miljard euro aanvullende steun toegekend.