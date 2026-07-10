CBS: aantal faillissementen in de detailhandel daalt in juni

In juni zijn in de detailhandel 21 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er vijf minder dan in juni 2025, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal werden in juni 2026 302 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 12 minder dan een jaar eerder, maar 15 meer dan in mei. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 faillissementen per 100.000 bedrijven, tegen 8,6 een jaar eerder.

Binnen de brede sector handel bedroeg de faillissementsgraad in juni 11,3 faillissementen per 100.000 bedrijven.