CBS: consument iets pessimistischer in oktober

De stemming onder consumenten in oktober is iets gedaald, zo meldt het CBS in een nieuw onderzoek. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -30, in september was het -28. Consumenten waren vooral pessimistischer over het economische klimaat, maar de koopbereidheid veranderde niet.

Met -30 ligt het consumentenvertrouwen in oktober ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-6), aldus het CBS. “Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).”

Consumenten waren een stuk negatiever over het economische klimaat. De deelindicator economisch klimaat ging van -58 naar -61. Ook over de toekomstige werkloosheid zijn consumenten in oktober pessimistischer dan in september. “In oktober verwachten 92 procent van de respondenten dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen, 5 procent voorzag een daling. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam hiermee uit op -87.” Alleen in maart 1993 waren consumenten met -88 nog somberder dan nu over de toekomstige werkloosheid.

Beeld: Aygin Kolaei for FashionUnited