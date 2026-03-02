CBS: Detailhandel online bijna 4 procent meer omgezet in januari

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de omzet van kledingwinkels in januari 2026 licht is gedaald, terwijl schoenenretail juist een groei van 4,1 procent liet zien. Tegelijkertijd trok de online verkoop van mode aan en presteerden multichannel retailers beter dan pure webshops. De fysieke omzet van kledingwinkels daalde met 0,3 procent, terwijl de online omzet van winkels in kleding en modeartikelen met 2,9 procent steeg. De totale detailhandel realiseerde in dezelfde periode een omzetplus van 2,2 procent.

Kleding in de min, schoenen in de plus

De non-foodomzet groeide in januari met 1,9 procent. Voor mode is het beeld echter minder positief: kledingwinkels noteerden een omzetdaling van 0,3 procent. Schoenen- en lederwarenwinkels wisten juist een plus van 4,1 procent te realiseren en presteren daarmee duidelijk beter dan het kledingsegment.

Online groei voor mode

Online bleef de sterkst groeiende verkoopstroom met een plus van 3,6 procent. Multichannel retailers – winkels waarvoor online een nevenactiviteit is – deden het beter (+5 procent) dan pure webwinkels (+2,7 procent). Binnen de modesector steeg de online omzet van winkels in kleding en modeartikelen met 2,9 procent. Daarmee compenseert e-commerce deels de daling in fysieke kledingverkoop.

Groei detailhandel vlakt verder af

In een breder perspectief zet de afvlakking van de retailgroei door. Na de dubbelcijferige stijgingen in 2021 en 2022 liggen de maandelijkse groeipercentages sinds 2024 rond de 2 tot 4 procent. De plus van 2,2 procent in januari 2026 past in dit beeld van een stabiliserende, maar gematigde markt, waarin met name de modebranche achterblijft bij het retail gemiddelde.