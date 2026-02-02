CBS: detailhandel sluit 2025 af met hogere omzet en volume

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, ook wel CBS, heeft de cijfers over 2025 gepubliceerd. Goed nieuws voor de detailhandel: de sector boekte in dat jaar een omzetstijging van 3,6 procent ten opzichte van 2024.

Groei over heel 2025

Over heel 2025 genomen boekte de detailhandel, gecorrigeerd voor kalenderdagen, een omzetstijging van 3,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het verkoopvolume nam met 1,6 procent toe. Ook de non-foodwinkels noteerden over het gehele jaar een omzetgroei van 3,6 procent, wat wijst op aanhoudende consumentenbestedingen buiten de dagelijkse boodschappen.

De online verkopen groeiden in 2025 sterker dan de fysieke retail. In totaal werd online 5,2 procent meer omgezet dan in 2024. Vooral pure webwinkels presteerden goed, met een omzetstijging van 7,4 procent. Bij winkels waarbij online verkoop een nevenactiviteit is, waaronder veel modeketens, steeg de online omzet met 1,9 procent.

December 2025 ten opzichte van een jaar eerder

Naast de jaarcijfers geven ook de maandcijfers inzicht in de prestaties van de detailhandel. Zo realiseerde de non-foodsector, inclusief detailhandel zonder fysieke winkel, in december een omzetgroei van 1,9 procent. Het verkoopvolume – gecorrigeerd voor prijsveranderingen – lag 1,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Bij de omzetcijfers is rekening gehouden met de verdeling van kalenderdagen in december. Aangezien de verkoop per weekdag kan verschillen, zijn de cijfers hierop gecorrigeerd. Zonder deze correctie zou de omzet van de detailhandel 4,5 procent hoger uitkomen dan in december 2024, aldus het CBS.

Cijfers in de modebranche

Ook de modebranche liet in december groei zien. Kledingwinkels realiseerden een omzetstijging van circa 2,0 procent ten opzichte van december 2024.

De online omzet van winkels in kleding- en modeartikelen stond in december onder druk en lag 2,0 procent lager dan een jaar eerder. In november was nog sprake van groei, toen de online omzet met 3,3 procent toenam op jaarbasis.