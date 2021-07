CBS: ‘Financiële buffers zelfstandigen op korte termijn stabiel’

Ondanks de coronacrisis zijn de financiële buffers van zelfstandig ondernemers nagenoeg stabiel gebleven, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de hand van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021.

Eén op de vijf zelfstandigen zonder personeel schatte begin dit jaar maximaal drie maanden rond te komen als het inkomen van hun bedrijf volledig zou wegvallen. Dat komt overeen met de cijfers uit 2019, zo is te lezen. Echter zijn de verschillen wel groot tussen de beroepen waarin zelfstandigen werkzaam zijn. Zo geven zelfstandig ondernemers in dienstverlenende beroepen, transport en logistiek het vaakst aan snel in problemen te komen wanneer het inkomen wegvalt.

Zelfstandigen in de creatieve en commerciële sector geven aan het dit jaar wat langer vol te kunnen houden dan in 2019. In de creatieve sector is er een verschil te zien van 0,6 procent en in de commerciële sector is er een verschil te zien van 1,3 procent, meldt het CBS. Hoe zzp’ers in de modesector tegen de situatie aan kijken, is niet bekend gemaakt.