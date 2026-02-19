CBS: het consumentenvertrouwen verslechtert opnieuw licht

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het consumentenvertrouwen in februari opnieuw een lichte daling laat zien. Het indexcijfer komt uit op -24, tegenover -23 in januari. Daarmee zet de afname in na het herstel dat tussen mei en december 2025 zichtbaar was.

In die periode liep de indicator juist op van -37 naar -21. In januari werd het vertrouwen voor het eerst in ruim een halfjaar weer negatiever. Het vertrouwen is gebaseerd op vijf deelvragen, waarbij per vraag het saldo van positieve en negatieve antwoorden wordt berekend en vervolgens gemiddeld tot één totaalcijfer.

Consument somberder over economie, koopbereidheid blijft vrijwel stabiel

Volgens het CBS zijn consumenten in februari opnieuw negatiever over het economisch klimaat. De deelindicator daalt van -40 naar -42. Vooral de verwachtingen voor de komende twaalf maanden verslechteren, terwijl het oordeel over de economie in het afgelopen jaar iets minder negatief is dan in januari.

De koopbereidheid – een belangrijke graadmeter voor de mode- en retailsector – laat een minimale verbetering zien en komt uit op -11, tegen -12 een maand eerder. Consumenten zijn iets positiever over hun financiële situatie in het afgelopen jaar, maar kijken voorzichtiger naar de komende twaalf maanden. De timing voor het doen van grote aankopen, zoals mode, wordt opnieuw als ongunstig beoordeeld, aldus het CBS.