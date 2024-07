CBS: Kleding is in juni 1,3 procent duurder dan een jaar eerder

Consumentengoederen waren in juni duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kleding was in juni 1,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar geleden.

De hogere prijzen van kleding in Nederland hadden “een opwaarts effect op de inflatie,” meldt het CBS. In mei waren de prijzen van kleding nog 3,9 procent lager dan een jaar eerder. In juni is het cijfer gestegen naar plus 1,3 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar.