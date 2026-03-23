CBS: koopbereidheid en consumentenvertrouwen nemen verder af in maart

Het consumentenvertrouwen is in maart verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indicator komt uit op min 30, tegenover min 24 een maand eerder. Daarmee is sprake van de grootste daling sinds 2022, toen het vertrouwen in enkele maanden tijd terugviel van min 39 in maart naar min 59 in september en oktober.

Consumentenvertrouwen onder langjarig gemiddelde

Met een stand van min 30 ligt het consumentenvertrouwen onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 11). Sinds de start van de metingen in april 1986 werd de hoogste stand bereikt in januari 2000 (36) en de laagste in september en oktober 2022 (min 59).

Oordeel economisch klimaat verslechtert

Consumenten zijn negatiever over het economisch klimaat. De bijbehorende deelindicator daalt van min 42 naar min 54. Zowel het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als de verwachtingen voor de komende twaalf maanden zullen verslechteren, aldus het statistiekbureau.

Koopbereidheid neemt verder af

Ook de koopbereidheid daalt, van min 11 naar min 15. Consumenten beoordelen hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden negatiever dan een maand eerder. Daarnaast vinden zij de omstandigheden voor het doen van grote aankopen ongunstiger.