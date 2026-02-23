CBS: lichte omzetgroei voor kleding en schoenen in vierde kwartaal

De Nederlandse mode- en schoenenbranche heeft in het vierde kwartaal van 2025 een bescheiden groei laten zien. Kledingwinkels realiseerden een omzetstijging van 2,1 procent, terwijl winkels in schoenen en lederwaren een plus van 2,5 procent noteerden ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De volumecijfers laten een verschillend beeld zien binnen de sector. Bij kledingwinkels nam het verkoopvolume met 1,2 procent toe, wat wijst op een voorzichtig herstel van de vraag. In de schoenenbranche lag de volumegroei met 3,6 procent duidelijk hoger dan de omzetgroei. Dat betekent dat de stijging daar vooral werd gedreven door hogere verkoopaantallen en minder door prijsstijgingen.

Modebranche presteert zwakker

Hoewel de modebranche in de plus staat, blijft het groeitempo onder dat van de totale detailhandel, waar de omzet in het vierde kwartaal met 3,5 procent toenam. Binnen non-food als geheel bedroeg de omzetgroei 3,2 procent. Mode beweegt daarmee mee met het bredere herstel in de retail, maar zonder duidelijke versnelling.

Online blijft belangrijke pijler

De online detailhandel groeide in het vierde kwartaal met 5,8 procent. Bij detailhandelaren die uitsluitend online verkopen ligt dit op 6,4 procent. Voor mode- en schoenenretailers onderstreept dit het blijvende belang van e-commerce binnen de kanaalmix, ook nu fysieke winkels weer stabieler presteren.

De cijfers wijzen op een voorzichtig herstel voor de sector, waarbij de groei vooral uit hogere verkoopaantallen komt en consumenten prijsbewust blijven.