CBS meet sterkste inflatie in bijna twintig jaar, ook kleding duurder

In de maand oktober lagen de prijzen voor consumentengoederen en -diensten 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het CBS spreekt van de hoogste inflatie gemeten sinds april 2002. Naast onder meer gas en elektriciteit werden ook kleding en schoenen duurder.

De belangrijkste aandrijver van de inflatie waren de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. Was de prijsstijging van gas in september nog 18,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, in oktober was dat al 30,6 procent. Elektriciteit was 39,6 procent duurder dan in dezelfde maand in 2020.

Ook de prijzen van kleding en schoenen gingen in oktober omhoog. De prijzen stegen met ruim 0,1 procent, waar de prijsstijging in september nog bijna nul was. Corine Noordhoff, bijzonder hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit van Groningen, legt in een artikel van Nu.nl uit dat de oplopende prijzen te maken hebben met het feit dat winkels overvraagd zijn, nu mensen na een periode van lockdowns weer uitgebreid kunnen winkelen. Noordhoff denkt dat het ‘zeker een jaar duurt voordat de kledingprijzen weer stabiliseren’.