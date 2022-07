CBS: Nederlandse consumenten in juli somberder dan ooit

Nederlandse consumenten waren in juli net iets somberder dan in juni. Voor de derde keer dit jaar werd het laagterecord van het consumentenvertrouwen verbroken, zo deelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juni lag het consumentenvetrouwen op min 50 en in juli kwam het vertrouwen uit op min 51. Het consumentenvertrouwen in juli ligt ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in juli 2022 de laagste stand (min 51).

Daarnaast daalden het oordeel over het economisch klimaat en de koopbereidheid naar het laagste niveau ooit. Het oordeel over het economisch klimaat ging in juli van min 69 naar min 71. Dit is de meest pessimistische kijk op de economie sinds het begin van de meting in 1986. Consumenten waren negatief over de economie in de afgelopen twaalf maanden, en iets minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden.

Koopbereidheid bereikt historisch dieptepunt

Ook de koopbereidheid bereikte een historisch dieptepunt. Deze kwam in juli uit op min 38, tegen min 37 in juni. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde niet, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden iets slechter was. Daarnaast vonden consumenten het geen gunstige tijd voor het doen van grote aankopen.

In het ConsumentenConjunctuurOnderzoek worden maandelijks ook vragen gesteld over de prijzen en andere zaken die geen onderdeel zijn van het consumentenvertrouwen. In juli 2022 was 79 procent van de respondenten het erover eens dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de meting in 2017. Het percentage dat verwacht dat de prijzen in het komende jaar nog meer gaan stijgen was echter met 25 procent lager dan in juni.