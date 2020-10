CBS: Omzet detailhandel groeit met bijna 8 procent in september

De detailhandel heeft in september 7,6 procent meer omgezet dan in september 2019, aldus het CBS. Het verkoopvolume lag 5,5 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online bijna 35 procent meer omgezet.

De omzet van de winkels in non-food groeide in september met 6,2 procent. Het volume was 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het omzetherstel van de winkels in schoenen en lederwaren en de kledingwinkels stokte in september. “Na de sterke omzetdalingen in het voorjaar liepen in de zomer de omzetverliezen snel terug. De kledingwinkels hadden in augustus een kleine krimp, terwijl de schoenwinkels een kleine omzetgroei realiseerden. In september kampten beide weer met een aanzienlijke omzetkrimp, vergelijkbaar met die in de maand juni,” aldus het CBS.

Vooral online was de omzetstijging erg aanwezig. De omzet online was in september 34,8 procent hoger dan in dezelfde maand in 2019. Webwinkels hebben 29,6 procent meer omgezet. De online omzet van multi-channelers groeide met 42,1 procent.

Beeld: Pexels