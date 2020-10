CBS: Recordbestedingen bij Europese webwinkels in tweede kwartaal 2020

Nederlandse consumenten gaven tijdens het tweede kwartaal van 2020 een recordbedrag van 696 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie, zo meldt het CBS op basis van lopend onderzoek. Het bedrag is 37 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2019, toen werd er 508 miljoen euro besteed. De verkopen bij Nederlandse webwinkels stegen in het tweede kwartaal met 55 procent, in vergelijking met het tweede kwartaal in 2019.

De verkopen van in Nederland gevestigde webwinkels waren in het tweede kwartaal van dit jaar 55 procent hoger dan in het tweede kwartaal in 2019, het is de hoogste groei tot nu gemeten, aldus CBS. De omzet van webwinkels in Nederland was in het tweede kwartaal 45 procent hoger dan in 2019, bij Nederlandse multichannelers (bedrijven die zowel via winkels als online verkopen) was de online-omzet in het tweede kwartaal 68 procent hoger.

In het onderzoek wordt ook uitgelegd dat de coronamaatregelen en intelligente lockdown ‘naar alle waarschijnlijkheid’ de internetomzet omhoog hebben gestuwd.

