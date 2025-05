CBS: Schoenen- en lederwaren boeken grootste omzetstijging in detailhandel in maart

De Nederlandse schoenen- en lederwarenwinkels maar ook de kledingwinkels hebben een omzetplus genoteerd in maart. De schoenenwinkels hadden de hoogste omzetstijging van alle sectoren in de detailhandel, zo blijkt uit de cijfers van Bureau voor de Statistiek.

Zowel de kleding als de schoenenzaken hadden een hogere plus dan de algemene stijging in de detailhandel. De gehele detailhandelsector heeft namelijk een omzetgroei van 3,4 procent in maart gezien. Het verkoopvolume was echter maar 1 procent hoger wat toont dat de hogere prijzen nog steeds grotendeels verantwoordelijk zijn voor de omzetgroei in plaats van een grote stijging in het verkoop van het aantal producten.

Schoenen- en lederwarenzaken noteren een plus van 10,6 procent in maart. Bij kledingwinkels gaat het om een stijging van 3,8 procent.