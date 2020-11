CBS ziet grootste economische herstel ooit

Na de ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal van 2020 is het bbp in het derde kwartaal van 2020 met 7,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder, zo meldt het CBS in een artikel. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens, aldus het CBS.

Ook de overheidsconsumptie, het handelssaldo en de investeringen namen toe. “De groei in het derde kwartaal weegt echter niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met 3 procent gekrompen,” aldus het CBS. In het derde kwartaal hebben consumenten 4,8 procent minder besteed dan vorig jaar.

De handel, vooral de detailhandel produceerde meer dan een jaar eerder, een recordgroei, maar de horeca en de vervoerssector kampten nog steeds met een grote krimp. Bij de horeca was die echter een stuk kleiner dan in het vorige kwartaal door de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zo wordt uitgelegd in het artikel.

Credit: Imelda via Unsplash