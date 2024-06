Celio herlanceert het merk Camaïeu in 12 winkels en online

Camaïeu, een symbool van de neergang van confectiekleding in Frankrijk sinds de liquidatie in 2022, zal op 29 augustus uit zijn as herrijzen. Het merk zal verkrijgbaar zijn in 12 winkels en online, deelde Celio, de inkoper van het merk, vrijdag met de pers.

"We hebben alleen de naam Camaïeu gekocht, niet de winkels, zonder de teams, met het idee om een vrouwenlijn te lanceren bij Celio," vertelde Sébastien Bismuth, voorzitter van Celio, dat Camaïeu in december 2022 op een veiling overnam.

Het doel is "om grote winkels te creëren, tussen 700 en 1.000 vierkante meter", met name door bestaande Celio-winkels uit te breiden die, naast het gebruikelijke mannenaanbod, uitgebreide damescollecties zullen aanbieden onder het merk "be camaïeu", legde Bismuth uit.

Twee van de twaalf winkels verspreid over Frankrijk (waaronder in Lille, Bayonne, Valence) en België (Brussel) zullen uitsluitend gewijd zijn aan be camaïeu, waarvan de collecties bedoeld zijn om "alledaags" te zijn.

Camaïeu, "bekend bij alle vrouwen in Frankrijk", "was de leider" in 2020, met een marktaandeel van 8 procent, "vóór Zara, H&M en Kiabi", herinnert Bismuth zich.

"Celio moest zijn assortiment uitbreiden (...) Alle internationale merken bieden tegenwoordig mannen- en vrouwenkleding aan", legt hij uit, waarbij hij Zara, H&M, Uniqlo en Gap noemt. "25 procent van de vrouwen die naar Celio komen om producten te kopen voor hun man, vriend, broer of familie (...) we gaan hen een vrouwenlijn kunnen aanbieden", vertelt Sébastien Bismuth, die Camaïeu omschrijft als "het alter ego van Celio", zowel wat betreft stijl als prijs.

Het doel is om in de komende "drie of vier jaar" zo'n vijftig winkels in deze formule aan te bieden. Het in 1978 opgerichte prêt-à-porter-merk voor heren Celio heeft momenteel 320 winkels in Frankrijk en is internationaal vertegenwoordigd in Spanje, België en Noord-Afrika.

De voorzitter van Celio weigerde commentaar te geven op financiële vragen, zoals de investering die nodig was voor de transactie of verkoopcijfers. Vervolgens hield hij vol dat het bedrijf "al drie jaar groeit, winstgevend is" en "marktaandeel aan het winnen is".

Celio gaat ‘alle CV's van voormalige medewerkers Camaïeu’ bekijken

In december 2022 kocht Celio het merk Camaïeu voor 1,8 miljoen euro op een veiling. Camaïeu ging in september 2022 failliet, twee jaar nadat het was overgenomen door een dochteronderneming van de Financière Immobilière Bordelaise (FIB) van zakenman Michel Ohayon.

Het bedrijf, dat in 1984 werd opgericht in Roubaix (Nord), werd opgeschrikt door de crisis en een kostbare cyberaanval. De liquidatie leidde tot het ontslag van meer dan 2.000 mensen, de sluiting van meer dan 500 winkels en veroorzaakte opschudding in de modewereld en de politiek.

"Sommige mensen die ik ken hebben werk gevonden," vertelde Laurent Gunst, een voormalig lid van de CSE, aan AFP. "Anderen zijnƒiuit in opleiding of omscholing" omdat "mensen niet noodzakelijk werk hebben gevonden in hun sector", legde Gunst uit. Volgens een voormalige werknemer van de CFDT in Camaïeu in Duinkerken heeft "ongeveer de helft van de voormalige werknemers tot nu toe geen werk gevonden". "Sommigen zitten nog steeds in de bijstand, met name mensen die nog niet al hun pensioenrechten hadden", aldus Gunst, die zelf ook nog geen baan heeft gevonden.

In de nabije toekomst zullen er ongeveer vijftig banen worden gecreëerd in de winkels en 25 op het hoofdkantoor, aldus de CEO van Celio. "We zullen alle cv's van voormalige werknemers van Camaïeu bekijken", beloofde Sébastien Bismuth (AFP).

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.